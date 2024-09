Beca Rodrigues lança álbum “ATÍPICA” e defende o protagonismo feminino

Com reflexões sobre a própria individualidade obra mistura arte com manifesto

A cantora e compositora Beca Rodrigues está de volta com um novo projeto que celebra sua autenticidade e o protagonismo feminino e LGBTQIAPN+. Intitulado “ATÍPICA” o novo álbum da cantora será lançado na próxima quarta-feira (18) e traz faixas que destacam seu repertório individual como artista e evidenciam todas as suas diferenças, que a tornam única e atípica.

O novo álbum de Beca Rodrigues, “ATÍPICA”, promete ser uma exploração profunda e autêntica da essência da artista, desde as vísceras emocionais até o último acorde das 10 faixas presentes no projeto. Com colaborações regionais de Mato Grosso do Sul, o álbum inclui um dueto e duas regravações, enriquecendo ainda mais a obra. As músicas abordam temas relacionados à padronização e à percepção individual, refletindo sobre como as pessoas se veem e são vistas por si mesmas.

Inspirada por artistas como Cássia Eller, Lady Gaga e Elis Regina, “ATÍPICA” é um álbum que mescla uma variedade de gêneros, abrangendo desde rock e pop alternativo até MPB, samba e forró. O trabalho traça uma linha entre o sensível e o inteligível, combinando diversas camadas da arte, incluindo poesia, dança e música, para criar uma experiência rica e completa.

As características não convencionais de Beca Rodrigues foram a inspiração para a criação de “ATÍPICA”. Como integrante da comunidade LGBTQIAPN+,Beca utiliza o álbum para explorar e expressar sua identidade em suas diversas dimensões.

“Eu gostaria de falar sobre como as experiências ao longo da minha vida influenciam minhas poesias, letras e composições. Essas vivências me permitem expressar o que estou sentindo, seja alegria, uma emoção intensa que pode levar às lágrimas, ou diferentes formas de ansiedade. A ansiedade pode se manifestar de maneira positiva ou negativa, e isso é retratado nas músicas com elementos como uma guitarra pesada ou uma bateria robusta”, afirma Beca.

Beca Rodrigues vê sua arte como um combustível essencial para sua vida e para a comunidade. Ela explica que, antes de almejar a fama, seu verdadeiro desejo é ser sentida através de seu trabalho. A artista pretende fazer com que as pessoas se movimentem e se emocionem com suas criações. Beca busca demonstrar que todas têm a capacidade de ser autênticas e de provar a quem duvidou que são capazes.

“Eu sempre digo que todas as artes se comunicam entre si. Seja em um desenho, em uma coreografia ou em uma apogeia, a intersecção dessas formas de expressão é essencial. A letra da música, por exemplo, entra no universo da poesia e se entrelaça com as outras artes. O objetivo é transmitir sentimentos através da palavra falada, da palavra cantada e da palavra dançada”, explicou a cantora.

Beca Rodrigues defende que “ATÍPICA” é essencial para garantir que a voz feminina seja ouvida e considerada na vida cotidiana. Ela acredita que o projeto traz à tona uma perspectiva feminina artística ativa na sociedade e considera crucial a ocupação de espaços públicos e de destaque por uma mulher LBTQIAPN+, como uma forma de potência e desafio ao senso comum.

“O Atípica é sobre revelar um lado meu que talvez as pessoas ainda não conheçam. Vou explorar aspectos da sensualidade e da feminilidade, mostrando que meu corpo e minha presença são uma parte importante dessa expressão. A proposta é apresentar algo realmente atípico”, relatou a artista.

Beca tem trabalhado no álbum há dois anos, e seu processo criativo ocorreu naturalmente. As músicas do álbum acompanharam o ritmo de sua vida, surgindo de encontro a ela. Algumas composições já estavam guardadas e passaram por um processo de revisão, sendo atualizadas e trazidas de volta à sua vida.

“No meu percurso, muita arte se transformou. Palavras e melodias antigas, quase esquecidas, ganharam novas formas, mas ainda carregam muita história. As músicas que escrevi e revisei transmitem esse sentimento de ‘pode ser melhor. Transformei-as em algo com um novo significado, mas sem esquecer o que eram antes”, finalizou Beca.

Serviço

O álbum será lançado em um show no dia 18 de setembro, as 19h no Sesc Teatro Prosa, localizado na R. Anhanduí, 200 – Centro . Beca promete uma performance inesquecível. O evento marcará também a gravação do DVD de “ATÍPICA”. Entrada gratuita.

Por Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais