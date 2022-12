Último discurso de Tebet no Senado mostra incerteza

Com a aproximação da entrega de mandato a senadora Simone Tebet (MDB), discursou nesta última quarta-feira (14), e com tom de incerteza afirmou não se despedir da política.

“Me despeço do Senado, mas não da vida pública. Não sei onde a vida vai me levar, mas farei política enquanto viver. Lutarei e continuarei a lutar por um Brasil sem fome e sem miséria, que nos devolva a cidadania”, declarou a senadora cotada para assumir o Ministério Social de Lula.

Após os holofotes conquistados pela senadora do Mato Grosso do Sul logo ap´so a vitória de Lula, com direito a matéria especial no Fantástico, o incômodo de muitos petistas causaram este “esfriamento”, e não se sabe qual será a função que o presidente eleito irá acomodar a ex-candidata a presidência que defendeu Lula no segundo turno.

Simone em seu discurso também exaltou a necessidade de se olhar para as mulheres que fazem política. “É preciso fazer com que o livro volte para o lugar das armas, a esperança ocupe o lugar da iniquidade, a verdade varra definitivamente a mentira, o ouvido conciliador volte a ocupar o lugar do hoje grito de ordem, que o diálogo assume o lugar do ditado, para que o amor tome o lugar do ódio”, defendeu Simone.

