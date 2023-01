Capital fica debaixo d’água, após 26 minutos de chuva

Com tempestade de verão, 26 minutos foram suficientes para causar transtornos e enchentes na Capital, que alcançou 32,5 mm de chuva na tarde desta sexta-feira (27).

A região central, Chácara cachoeira, e até a Zharan região mais alta da cidade, não foram poupadas pela chuva e o grande volume de água assustou quem ali passou. Na região próxima ao Shopping Campo Grande a chuva também foi forte.

Segundo o meteorologista Natálio Abrão, a velocidade do vento chegou a 60km/hora e deve chover mais ainda nesta sexta-feira (27).

A Chuva também foi registrada nesta tarde em Costa Rica alcançando 11,2mm, em Chapadão do Sul o volume foi 10,4mm e

Ribas do Rio pardo com 04,4 mm.

A previsão do tempo trazia instabilidade e segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), na região Centro-Sul o tempo ficaria mais seco, com sol e variação de nebulosidade.

