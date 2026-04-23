Corumbá terá noite de dança com apresentações gratuitas no dia 30

Evento reúne estilos do clássico ao popular e marca celebração cultural da cidade

A Prefeitura de Corumbá realiza no dia 30 de abril o evento “Corumbá em Dança”, em comemoração ao Dia Internacional da Dança. A programação está marcada para começar às 18h30, na Praça da Nova Corumbá.

A proposta é reunir diferentes estilos e grupos da cidade em um mesmo palco, com apresentações que vão do clássico a manifestações populares. Entre os destaques estão performances de dançarinos locais e participações de quadrilhas juninas.

A iniciativa é organizada pela Fundação da Cultura e busca ampliar o acesso da população a atividades artísticas, além de valorizar os talentos da cidade.

Aberto ao público, o evento também pretende incentivar a participação da comunidade e promover um espaço de convivência, lazer e integração por meio da cultura.

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