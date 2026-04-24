Sexta-feira (24) será de calor intenso, tempo seco e baixa umidade em MS

A previsão do tempo para esta sexta-feira (24) indica predomínio de sol e variação de nebulosidade em MS (Mato Grosso do Sul) . O tempo firme ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece condições mais quentes e secas em todo o Estado.

As temperaturas seguem elevadas, com máximas que podem atingir entre 35°C e 37°C, especialmente nas regiões pantaneira e nordeste. A umidade relativa do ar tende a ficar baixa, com índices entre 25% e 45%.

Diante do calor acima da média para o período e do tempo seco, a recomendação é evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia e manter a hidratação. As condições também aumentam o risco de incêndios florestais, e a orientação é não realizar queimadas.

Apesar do predomínio de tempo estável, não estão descartadas pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.

Os ventos sopram do quadrante norte, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais acima de 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 19-20°C e máximas entre 31-33°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 21-23°C e máximas entre 32-35°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 19-21°C e máximas de 34°C.

Campo Grande (Capital): Mínima de 22°C e máxima de 33°C.

Com informações do Cemtec