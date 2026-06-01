Corumbá abre inscrições para concursos de Andores do Banho de São João 2026

Andores e Miniandores integram programação junina e valorizam a tradição cultural

Já estão abertas as inscrições para os concursos de Andores e Miniandores do Banho de São João 2026, em Corumbá. A iniciativa faz parte da programação junina e incentiva a participação da comunidade na preservação da tradição.

As inscrições seguem de até 16 de junho, na sede da Fundação da Cultura, no Centro de Atendimento ao Cidadão, das 8h às 13h.

O Concurso de Andores reúne trabalhos em duas categorias, Tradicional e Pluralidade, com premiação total de R$ 25 mil. A proposta é valorizar as diferentes formas de expressão ligadas ao Banho de São João.

Já o Concurso de Miniandores é voltado a crianças e adolescentes de 8 a 14 anos e busca aproximar as novas gerações da tradição. Ao todo, serão distribuídos R$ 3,75 mil em premiações.

Os miniandores serão escolhidos por votação popular eletrônica. Os andores passam por avaliação de uma comissão da área cultural.

Os resultados serão divulgados durante o Arraial do Banho de São João 2026.

Os editais completos estão disponíveis no Diário Oficial do Município e as pessoas interessadas devem ficar atentas às regras elencadas.

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