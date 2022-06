Coringa 2 pode ser musical e ter Lady Gaga como Arlequina, diz site

Após a confirmação de ‘Coringa 2’, rumores envolvendo a sequência começaram a surgir de diversos lugares, o último mais comentado é de que Joaquin Phoenix irá contracenar com a cantora Lady Gaga no novo filme.

Segundo o Hollywood Reporter, Gaga não só está em negociação do papel de Arlequina em Joker: Folie à Deux, como a sequência será também um musical.

Embora a postagem feita pelo roteirista Todd Phillips em 7 de junho mostre além do nome do longa, Joaquin com o roteiro em mãos, o ator ainda não está confirmado na continuação, de acordo com fontes ouvidas pelo “The Hollywood Reporter”.

Apaixonada pelo palhaço louco, Arlequina seria uma espécie de súbdita do Coringa, fazendo tudo o que ele desejasse, mesmo apesar do vilão ser um manipulador sem qualquer tipo de sentimentos.

