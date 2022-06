Costa Rica vence e conquista vaga para Copa do Mundo

A Costa Rica conquistou a última vaga para sonhada Copa do Mundo no Catar. Em partida tensa, a seleção bateu a Nova Zelândia por 1 a o, nesta terca-feira (14). Campbell foi o homem do gol, que aconteceu no terceiro minuto do primeiro tempo. O jogo foi disputado no Al Rayyan Stadium, em Doha, no Catar.

Como foi o jogo?

O duelo foi agitado. Logo com dois minutos de bola rolando, os costarriquenhos conseguiram abrir o marcador. Na primeira descida ao ataque, pelo lado esquerdo, Bennett superou a marcação e cruzou rasteiro para Campbell, que apareceu entre os zagueiros e tocou fraquinho, para mandar no canto esquerdo do goleiro.

Após sair atrás no placar, a Nova Zelândia criou boas chances que levaram perigo ao gol de Navas. Aos 10, após bola alçada na área, Greive chegou batendo de primeira, mas mandou à direita do gol. Depois, aos 12, foi a vez de Garbett finalizar para fora.

Um dos momentos de maior emoção da partida foi quando a Nova Zelândia chegou ao gol de empate com Wodd, aos 38 minutos do primeiro tempo. Garbett avançou pela esquerda e cruzou para dentro da área. A bola parecia inofensiva, mas Borges não conseguiu tirar e ela sobrou limpa para o jogador tocar para a rede. Entretanto, após auxilio do VAR, o árbitro viu falta de Garbett em Óscar Duarte no início da jogada e anulou o gol: 1 a 0 ao final do primeiro tempo!

No segundo tempo, a seleção da Oceania entrou em campo com dificuldades. Barbarouses foi expulso aos 23 minutos da segunda etapa, o que dificultou uma reação da equipe. Fim de jogo Costa Rica 1 Nova Zelândia 0.

Classificada para a Copa

Com a vitória, a Costa Rica se classificou para a Copa do Mundo. A seleção irá estar no Grupo E ao lado de Espanha, Alemanha e Japão, onde os europeus são os grandes favoritos para avançar de fase.