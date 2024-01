Confirmado: Luísa Sonza vem a Campo Grande com a turnê ‘escândalo íntimo’ em abril

Perfil da cantora confirma o show e informa que será no estádio Morenão

Ontem(16) foi anunciado um show da cantora Luísa Sonza em Campo Grande para o dia 05 de abril de 2024. A confirmação foi por meio de um post no Instagram com a agenda da turnê “escândalo íntimo” em várias cidades do país.

Há 3 dias, o perfil da cantora no spotify já tinha divulgado o show da cantora na capital, o que tinha gerado expectativas se era verdade ou não. No perfil também consta que o show será no Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão.

Ainda não foi divulgado valores para os ingressos, diferente de outras cidades onde já estão liberadas as vendas. Também não foi informado se o show fará parte de algum outro evento na cidade.

Vale destacar que o Estádio morenão está fechado e está com as obras atrasadas. A previsão para conclusão delas para é para o final de 2024, segundo a Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e a Cultura (Fapec), responsável pelas obras.

A capital, Campo Grande, sempre fica na expectativa de receber grandes shows e turnês de artistas nacionais e internacionais e os problemas nos grandes locais para receberem essses shows acabam sendo um problema.

Turnê Escândalo Íntimo

Luísa Sonza (25) está divulgando seu último lançamento de estúdio com a turnê “Escândalo Íntimo”. O álbum foi a maior estreia de um artista brasileiro na plataforma spotify com 15,6 milhões de streams. A música “Penhasco2” com a cantora Demi Lovato também foi a maior estreia nacional, pegando o 1º lugar. Todas as 18 faixas entraram no top 50, sendo 6 delas no Top 10. Atualmente, o álbum conta com mais de 570 milhões de streams.

O álbum também conta com os hits “Campo de Morango” “A dona Aranha” e “Chico”. Além de parcerias com Marina Senna, Baco Exu do Blues e Duda beat.

