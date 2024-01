Após ‘saidinha’ de quase 800 presos, 27 internos não retornam às unidades de MS

A ‘saidinha’ de fim de ano beneficiou 777 internos em Mato Grosso do Sul, dos regimes semiaberto e aberto, masculino e feminino, entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Do total, 27 não retornaram às unidades e encontram-se evadidos.

Segundo a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul), todos os 388 presos em Campo Grande que receberam o benefício da saída temporária retornaram aos presídios, conforme informações do Tribunal de Justiça.

Em Três Lagoas, 93 internos receberam o benefício da saída temporária, sendo que apenas um deles não retornou às dependências do sistema prisional. Enquanto em Dourados, 154 internos receberam o benefício e dois não retornaram para a devida unidade.

Quando o interno não retorna da ‘saidinha’ para a devida unidade, é possível que ao ser preso novamente ele seja encaminhado para um regime mais gravoso, por exemplo, se estava no semiaberto, volta para o regime fechado.

