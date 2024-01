Inscrições para barracas, ambulantes e food trucks estão abertas para o carnaval de Corumbá

Foram também abertas as inscrições para uso do espaço público dentro do perímetro do Carnaval 2024 em Corumbá, bem como o comércio de bebidas, alimentos e outros. O prazo vai até o dia 19 de janeiro.

As inscrições barracas, espaços para ambulantes e calçadas pelos bares, residências e restaurantes, assim como dos trailers de venda de lanches, deverão ser realizadas até a sexta-feira(19) na sede da Oficina de Dança das 08 horas às 13h30.

As barracas serão sorteadas na segunda(22) às 15 horas também na sede da Oficina de Dança. As barracas estarão localizadas rua Sete de Setembro, no trecho compreendido entre a avenida General Rondon e a rua Arthur Mangabeira. E também rua Arthur Mangabeira, atrás da Praça Generoso Ponce.

Já o sorteio para a utilização dos espaços por ambulantes será na terça-feira(23) às 15 horas, também na sede da Oficina de Dança, localizada na rua Antônio João, n° 90, Centro.

Os proprietários de residências, bares e restaurantes que se localizam dentro do perímetro oficial do Carnaval 2024 e tiverem interesse em ocupar espaços para comércio deverão procurar a Casa do Artesão, na rua Dom Aquino, 405 e se adequarem as normas.

O prazo também vai até 19 de janeiro das 08h às 13h30 horas, na Casa do Artesão. Até essa data serão recebidos os pedidos de proprietários de trailers de venda de lanches e food trucks.

Para mais informações acesse o edital publicado em 12 de janeiro no Diocorumbá

