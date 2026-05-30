Confira todas as festas juninas confirmadas até agora em Mato Grosso do Sul

Abertura do calendário omeça hoje (30) e segue até 14 de junho

Junho chega e transforma Mato Grosso do Sul em um grande circuito de festas juninas, com eventos espalhados por Campo Grande e diversos municípios. O jornal O Estado reuniu algumas das festas juninas já confirmadas até o fechamento desta reportagem.A programação reúne celebrações acadêmicas, comunitárias, religiosas e beneficentes, sempre marcadas por comidas típicas, música, quadrilhas e forte presença da cultura popular.

A abertura do calendário já começa no dia 30 de maio e segue até 14 de junho, com a 34ª Festa do Padroeiro da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Campo Grande. Em seguida, no dia 3 de junho, o Clube Estoril realiza seu arraiá a partir das 19h, enquanto o Arraiá do Santuário São Chico acontece nos dias 5 e 6 de junho, e o tradicional Arraiá do Santuário São Judas Tadeu também integra a programação nesse mesmo período. Ainda no dia 5 de junho, começa a 47ª Festa Junina de Dourados, que segue até o dia 7, com entrada gratuita e atrações culturais.

O dia 6 de junho concentra uma das agendas mais movimentadas do período, com o Arraiá da AACC/MS, no Centro de Convenções Albano Franco, além de eventos como o Arraiá da ACP, o Arraiá da Associação Pestalozzi, o Arraiá da Feira Cultural do Coopharádio, o Arraiá da Esplanada, o Arraiá da Feira Ziriguidum, o Arraiá do Bailão Sertanejo e a festa solidária em Jardim, reforçando o caráter social, comunitário e cultural das celebrações.

No dia 7 de junho, a programação segue com o encerramento da festa em Dourados, enquanto entre os dias 11 e 13 de junho, o Arraiá de São Bento – Abadia e o Arraiá de Santo Antônio (12 a 14 de junho) mantêm o ritmo das comemorações. A UFMS também marca presença com dois eventos: o arraiá do Mercado Escola no dia 11 de junho e a festa junina da FAALCO no dia 25 de junho, com a tradicional FAALCATRUA.

Encerrando o calendário, o Estado ainda recebe o Arraial do Banho de São João de Ladário, de 19 a 23 de junho, além de festas como o Arraiá da Esplanada (20 de junho), o Arraiá da Associação Okinawa (20 e 21 de junho), o Arraiá da Assembleia Legislativa (27 de junho) e eventos comunitários que seguem ao longo do mês. Entre fé, tradição e cultura popular, o período consolida junho como um dos mais intensos do calendário festivo sul-mato-grossense.

Por Amanda Ferreira

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