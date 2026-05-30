32ª ExpoSul! Evento reúne Rio Negro & Solimões, Diego & Victor Hugo, Clayton & Romário e Fred & Fabrício

No destaque, Rio Negro e Solimões e a dupla Diego & Victor Hugo, que se apresentam na ExpoSul - Fotos: Reprodução
No destaque, Rio Negro e Solimões e a dupla Diego & Victor Hugo, que se apresentam na ExpoSul - Fotos: Reprodução

Entre 3 e 7 de junho, feira movimenta o Estado com programação cultural, desfile de dogs e atividades voltada ao campo

 

Chapadão do Sul entra no clima de festa com a chegada da 32ª edição da ExpoSul, marcada para acontecer entre os dias 3 e 7 de junho. Considerada uma das maiores vitrines de entretenimento e agronegócio da região norte de Mato Grosso do Sul, a feira deve atrair milhares de visitantes com uma programação que reúne música sertaneja, rodeio profissional, provas tradicionais e atividades voltadas ao setor rural.

Além das atrações musicais nacionais, o evento aposta em experiências para toda a família, incluindo cavalgada, prova dos três tambores, mini fazendinha, rodeio em carneiros e espaços dedicados à gastronomia e expositores. A estrutura também está sendo ampliada para receber o público com mais conforto, segurança e opções de lazer durante os cinco dias de programação.

A expectativa da organização é transformar novamente o parque de exposições em um dos principais pontos de encontro da cidade, movimentando o comércio local, hotéis, restaurantes e diversos segmentos ligados ao agronegócio e ao entretenimento. Até o fechamento desta reportagem, cerca de 40 expositores já confirmaram participação, representando empresas, produtores rurais, comércio e serviços.

Entre os destaques da agenda estão os shows de artistas consagrados da música sertaneja, como Diego & Victor Hugo, Clayton & Romário, Fred & Fabrício e Rio Negro & Solimões, além da participação do DJ Kevin. Antes mesmo da abertura oficial, a programação começa no dia 31 de maio com a segunda edição da Cavalgada da ExpoSul, que terá saída do CTG Campeira e irá reunir cavaleiros, comitivas e admiradores das tradições do campo.

Principais feiras

Ao longo de mais de três décadas, a ExpoSul se consolidou como uma das principais feiras agropecuárias de Mato Grosso do Sul, fortalecendo o nome de Chapadão do Sul no calendário estadual de eventos. Segundo o presidente do Sindicato Rural, Gilberto Mosena, conhecido como Giba, o crescimento da feira é resultado do trabalho contínuo da diretoria da entidade, considerada uma das mais atuantes do Estado, além do apoio de instituições públicas, parceiros e expositores que ajudam a manter viva a tradição do evento.

“A ExpoSul chegou à 32ª edição porque existe união e comprometimento de muitas pessoas. O Sindicato Rural trabalha o ano inteiro para entregar uma feira organizada e forte, mas isso também só acontece graças ao apoio da Prefeitura, da Câmara, do Governo do Estado e, principalmente, dos expositores, que acreditam no evento e caminham junto com a gente nessa construção”, destacou Giba.

A ExpoSul vem se destacando por unir tradição rural, inovação e entretenimento em uma mesma programação, criando um ambiente que aproxima diferentes públicos e fortalece a identidade cultural de Chapadão do Sul. Ao reunir produtores, empresários, investidores e famílias, a feira amplia seu papel além do agronegócio e se consolida como um espaço de convivência, geração de negócios e valorização das raízes do interior sul-mato-grossense.

“A força da ExpoSul está justamente nessa mistura entre negócios, tecnologia, cultura e lazer. É um evento pensado para o produtor rural, mas também para as famílias, para os empreendedores e para toda a comunidade que participa e ajuda a manter viva essa tradição”, contou.

Impacto econômico

A realização da ExpoSul deve impulsionar diversos setores da economia de Chapadão do Sul durante os dias de programação. Com a chegada de visitantes de diferentes cidades e estados, segmentos como hotelaria, alimentação, comércio, transporte e prestação de serviços registram aumento na movimentação, fortalecendo a economia local e ampliando a circulação de renda no município.

“A ExpoSul tem um reflexo muito forte na economia da cidade. Hotéis, restaurantes, postos de combustível, comércio e vários outros setores sentem esse crescimento durante a feira. Para muitos empresários e comerciantes, esse período representa uma das épocas mais importantes do ano em termos de vendas e movimentação”, afirmou Giba.

Além da movimentação no comércio da cidade, a ExpoSul também gera oportunidades de negócios dentro do próprio parque de exposições, com comercialização de máquinas agrícolas, implementos, veículos, insumos e serviços ligados ao agronegócio. O evento ainda abre espaço para entidades beneficentes, que ganham visibilidade e apoio por meio das ações realizadas durante a feira, ampliando o alcance social da programação.

“A ExpoSul vai muito além do entretenimento. A feira movimenta negócios, fortalece empresas, gera oportunidades e também contribui socialmente com entidades e projetos da cidade. É um evento que impacta diretamente Chapadão do Sul em diferentes áreas e ajuda a impulsionar o desenvolvimento do município”, ressaltou o presidente.

Programação

A 32ª edição da ExpoSul começa na quarta-feira, 3 de junho, véspera de feriado, com uma programação intensa que mistura rodeio, música e atrações para toda a família. Os portões serão abertos às 8h, enquanto a cerimônia oficial de abertura está marcada para 17h30. Na sequência, o público poderá visitar os estandes dos expositores, acompanhar o rodeio regional qualify e curtir apresentações na praça de alimentação. A noite termina em clima de festa com os shows de Diego & Victor Hugo, às 22h30, seguidos pelo DJ Kevin na madrugada.

Na quinta-feira, 4 de junho, feriado nacional, a programação ganha espaço para atrações tradicionais, como o rodeio em carneiros e a ExpoDog. O rodeio profissional começa à noite e antecede o show da dupla Clayton & Romário, uma das atrações mais aguardadas da feira. Já na sexta-feira, 5 de junho, além das disputas do rodeio, a programação contará com palestras técnicas promovidas pelo Senar e pelo especialista Leonardo Loubet, reforçando o espaço voltado ao agronegócio dentro da exposição. O encerramento da noite ficará por conta da dupla Fred & Fabrício.

O sábado, 6 de junho, será marcado pelo sertanejo raiz e pela animação na arena da ExpoSul. O dia começa com julgamento da raça Tabapuã, além das provas e competições tradicionais. À noite, o público acompanha mais uma etapa do rodeio profissional e os shows de Rio Negro & Solimões e Country Beat, prometendo lotar o parque de exposições.

A programação será encerrada no domingo, 7 de junho, com a grande final do rodeio profissional e um espetáculo de queima de fogos. O último dia também terá atrações musicais na praça de alimentação, reunindo famílias e visitantes para fechar a edição de 2026 em clima de celebração.

Serviço

Os ingressos estão disponíveis para compra por meio do aplicativo oficial “ExpoSul 2026”, compatível com sistemas iOS e Android. O evento será realizado em Chapadão do Sul (MS), na Rua Brasil Leste, nº 853, Bairro Flamboyant.

 

Por Amanda Ferreira

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Projeto Kzulo apresenta “Pulsar Latino” em show no Teatro Prosa com poesia e identidade latino-americana

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *