32ª ExpoSul! Evento reúne Rio Negro & Solimões, Diego & Victor Hugo, Clayton & Romário e Fred & Fabrício

Entre 3 e 7 de junho, feira movimenta o Estado com programação cultural, desfile de dogs e atividades voltada ao campo

Chapadão do Sul entra no clima de festa com a chegada da 32ª edição da ExpoSul, marcada para acontecer entre os dias 3 e 7 de junho. Considerada uma das maiores vitrines de entretenimento e agronegócio da região norte de Mato Grosso do Sul, a feira deve atrair milhares de visitantes com uma programação que reúne música sertaneja, rodeio profissional, provas tradicionais e atividades voltadas ao setor rural.

Além das atrações musicais nacionais, o evento aposta em experiências para toda a família, incluindo cavalgada, prova dos três tambores, mini fazendinha, rodeio em carneiros e espaços dedicados à gastronomia e expositores. A estrutura também está sendo ampliada para receber o público com mais conforto, segurança e opções de lazer durante os cinco dias de programação.

A expectativa da organização é transformar novamente o parque de exposições em um dos principais pontos de encontro da cidade, movimentando o comércio local, hotéis, restaurantes e diversos segmentos ligados ao agronegócio e ao entretenimento. Até o fechamento desta reportagem, cerca de 40 expositores já confirmaram participação, representando empresas, produtores rurais, comércio e serviços.

Entre os destaques da agenda estão os shows de artistas consagrados da música sertaneja, como Diego & Victor Hugo, Clayton & Romário, Fred & Fabrício e Rio Negro & Solimões, além da participação do DJ Kevin. Antes mesmo da abertura oficial, a programação começa no dia 31 de maio com a segunda edição da Cavalgada da ExpoSul, que terá saída do CTG Campeira e irá reunir cavaleiros, comitivas e admiradores das tradições do campo.

Principais feiras

Ao longo de mais de três décadas, a ExpoSul se consolidou como uma das principais feiras agropecuárias de Mato Grosso do Sul, fortalecendo o nome de Chapadão do Sul no calendário estadual de eventos. Segundo o presidente do Sindicato Rural, Gilberto Mosena, conhecido como Giba, o crescimento da feira é resultado do trabalho contínuo da diretoria da entidade, considerada uma das mais atuantes do Estado, além do apoio de instituições públicas, parceiros e expositores que ajudam a manter viva a tradição do evento.

“A ExpoSul chegou à 32ª edição porque existe união e comprometimento de muitas pessoas. O Sindicato Rural trabalha o ano inteiro para entregar uma feira organizada e forte, mas isso também só acontece graças ao apoio da Prefeitura, da Câmara, do Governo do Estado e, principalmente, dos expositores, que acreditam no evento e caminham junto com a gente nessa construção”, destacou Giba.

A ExpoSul vem se destacando por unir tradição rural, inovação e entretenimento em uma mesma programação, criando um ambiente que aproxima diferentes públicos e fortalece a identidade cultural de Chapadão do Sul. Ao reunir produtores, empresários, investidores e famílias, a feira amplia seu papel além do agronegócio e se consolida como um espaço de convivência, geração de negócios e valorização das raízes do interior sul-mato-grossense.

“A força da ExpoSul está justamente nessa mistura entre negócios, tecnologia, cultura e lazer. É um evento pensado para o produtor rural, mas também para as famílias, para os empreendedores e para toda a comunidade que participa e ajuda a manter viva essa tradição”, contou.

Impacto econômico

A realização da ExpoSul deve impulsionar diversos setores da economia de Chapadão do Sul durante os dias de programação. Com a chegada de visitantes de diferentes cidades e estados, segmentos como hotelaria, alimentação, comércio, transporte e prestação de serviços registram aumento na movimentação, fortalecendo a economia local e ampliando a circulação de renda no município.

“A ExpoSul tem um reflexo muito forte na economia da cidade. Hotéis, restaurantes, postos de combustível, comércio e vários outros setores sentem esse crescimento durante a feira. Para muitos empresários e comerciantes, esse período representa uma das épocas mais importantes do ano em termos de vendas e movimentação”, afirmou Giba.

Além da movimentação no comércio da cidade, a ExpoSul também gera oportunidades de negócios dentro do próprio parque de exposições, com comercialização de máquinas agrícolas, implementos, veículos, insumos e serviços ligados ao agronegócio. O evento ainda abre espaço para entidades beneficentes, que ganham visibilidade e apoio por meio das ações realizadas durante a feira, ampliando o alcance social da programação.

“A ExpoSul vai muito além do entretenimento. A feira movimenta negócios, fortalece empresas, gera oportunidades e também contribui socialmente com entidades e projetos da cidade. É um evento que impacta diretamente Chapadão do Sul em diferentes áreas e ajuda a impulsionar o desenvolvimento do município”, ressaltou o presidente.

Programação

A 32ª edição da ExpoSul começa na quarta-feira, 3 de junho, véspera de feriado, com uma programação intensa que mistura rodeio, música e atrações para toda a família. Os portões serão abertos às 8h, enquanto a cerimônia oficial de abertura está marcada para 17h30. Na sequência, o público poderá visitar os estandes dos expositores, acompanhar o rodeio regional qualify e curtir apresentações na praça de alimentação. A noite termina em clima de festa com os shows de Diego & Victor Hugo, às 22h30, seguidos pelo DJ Kevin na madrugada.

Na quinta-feira, 4 de junho, feriado nacional, a programação ganha espaço para atrações tradicionais, como o rodeio em carneiros e a ExpoDog. O rodeio profissional começa à noite e antecede o show da dupla Clayton & Romário, uma das atrações mais aguardadas da feira. Já na sexta-feira, 5 de junho, além das disputas do rodeio, a programação contará com palestras técnicas promovidas pelo Senar e pelo especialista Leonardo Loubet, reforçando o espaço voltado ao agronegócio dentro da exposição. O encerramento da noite ficará por conta da dupla Fred & Fabrício.

O sábado, 6 de junho, será marcado pelo sertanejo raiz e pela animação na arena da ExpoSul. O dia começa com julgamento da raça Tabapuã, além das provas e competições tradicionais. À noite, o público acompanha mais uma etapa do rodeio profissional e os shows de Rio Negro & Solimões e Country Beat, prometendo lotar o parque de exposições.

A programação será encerrada no domingo, 7 de junho, com a grande final do rodeio profissional e um espetáculo de queima de fogos. O último dia também terá atrações musicais na praça de alimentação, reunindo famílias e visitantes para fechar a edição de 2026 em clima de celebração.

Serviço

Os ingressos estão disponíveis para compra por meio do aplicativo oficial “ExpoSul 2026”, compatível com sistemas iOS e Android. O evento será realizado em Chapadão do Sul (MS), na Rua Brasil Leste, nº 853, Bairro Flamboyant.

Por Amanda Ferreira

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