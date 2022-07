Polícia Federal encontra 10 kg de cocaína em ônibus clandestino

Equipes da Polícia Federal (PF) encontraram 10 quilos de cocaína, sendo transportados por passageiros estrangeiros em um ônibus clandestino, na noite de ontem (11), no município de Corumbá, cidade localizada a 427 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações da PF, os entorpecentes estavam escondidos em casacos que eram usados para cobrir uma criança.

Conforme divulgado pela Polícia Federal, a cocaína estava em suas malas e nos casacos em que os estrangeiros estavam carregando. Não foram divulgados pela PF, sobre a quantidade de passageiros que o ônibus transportava.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.