Operação Eleições 2022 é iniciada por todo o país

Com o objetivo de garantir a segurança e proteção dos eleitores, cidadãos e servidores da Justiça Eleitoral, a Operação Eleições 2022 começa a funcionar a partir desta segunda-feira (26). A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi).

No dia das eleições, próximo domingo, 2 de outubro, as forças de segurança pública irão atuar em locais de votação, cartórios eleitorais, apuração de votos e vias públicas e de transporte espalhadas pelos 26 estados e Distrito Federal do país.

A ação será acompanhada em tempo real por representantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), das polícias Civis e Militares, da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiro Militares, Ministério da Defesa, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e das secretarias de Segurança Pública e Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec).

É esperado que se observe consequências na segurança pública, como possíveis crimes eleitorais (boca de urna, transporte ilegal de eleitores, compras de votos, entre outros), manifestações pacíficas e/ou violentas, bloqueio de ruas, brigas, ameaças e atentados, temporais e/ou alagamentos e quedas de energias em locais de votação e de apuração dos votos.

Os impactos poderão ser acompanhados por meio de boletins informativos que serão divulgados a partir das 9h, pelo site e redes sociais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os boletins serão atualizados de três em três horas.

Os trabalhos da Operação Eleições 2022 serão monitorados pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) e pelos Centros Integrados de Comando e Controle Estadual (CICCE).

