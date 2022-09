Pistoleiro acusado de matar radialista tem identidade brasileira e recebeu auxílio de R$ 600

O principal acusado de matar o radialista Humberto Andrés Coronel Godoy, de 33 anos, morto a tiros no último dia 6 de setembro, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, segue foragido. De acordo com a Polícia Nacional, Maurício Miguel Recalde Arguello, de 25 anos, que possui identidade brasileira, pode estar escondido no município de Ponta Porã.

Segundo informações da Polícia paraguaia, a fuga do pistoleiro para o Brasil contou com a ajuda da namorada, Vanessa de Almeida Santos, presa no dia 9 de setembro, quando a Polícia Nacional realizava diligências nos bairros próximos a Rádio Amambay 570 AM, onde radialista trabalhava.

Ainda se acordo com as autoridades locais, o pistoleiro no Brasil usa a identidade de Angelo Maurício Bobadilla. Segundo as investigações, o pistoleiro usando a identidade brasileira recebeu auxílio do governo federal de R$ 600 reais por conta da pandemia de coronavírus.

A Polícia Nacional reforça que Maurício Miguel é um criminoso frio e calculista. O pistoleiro responde por homicídios em na cidade de Pedro Juan Caballero.

Se for realmente confirmado a nacionalidade brasileira de Maurício Miguel Recalde Arguello, as autoridades paraguaias acreditam que podem ter dificuldades para conseguir a sua extradição para o país. Conforme divulgado também pelo site Porã News, a Polícia Nacional pedirá apoio a polícia brasileira para ajudar na captura de Maurício.

