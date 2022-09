Confira o resumo de hoje da principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Catarina se decepciona ao saber que o envelope está vazio. Dinorá acha que Celso está sofrendo de saudades dela. Ele, no entanto, pensa em Candoca. Bárbara pede explicações por escrito para o mudinho. Batista confessa que pegou o envelope das apólices, mas depois viu que estava cheio de documentos velhos. Catarina desconfia de Marcela. Heitor chega com o anel e Bianca concorda em marcar a data. O delegado não está convicto da culpa de Edmundo. Joana continua sem responder. Cornélio obriga Dinorá a cortar e lixar as unhas de seu pé.

A Favorita

Papelão na frente de Lara. Donatela sai da casa de Dodi com o DVD. Dodi descobre que o DVD sumiu e acha que foi Manu quem pegou. Manu procura Cilene e pede perdão. Flora ameaça Pedro. Dodi vai à casa de Cilene e leva Manu de volta para a mansão. Lara repara que Halley está distante. Ele observa que os dois são de mundos diferentes, mas Lara o tenta convencer de que isso não tem importância. Céu vai à casa de Lorena procurar Greice e fica encantada ao encontrar Cassiano. Átila diz a Cida que está cansado de sua vida e gostaria de fugir com ela.

Mar do Sertão

Adamastor revela a Dodôca que Zé Paulino não morreu. Lorena confessa a Candoca que contou sobre sua gravidez a Tertulinho. Tertulinho encontra Adamastor e descobre que Zé Paulino está vivo. Dodôca se prepara para contar a Candoca sobre Zé Paulino, quando sente uma pontada e cai desacordada. Candoca se desespera com a morte da mãe. Tertulinho percebe que Dodôca morreu antes de contar a Candoca sobre Zé Paulino e decide guardar segredo. Com a ajuda de Vespertino, Tertulinho falsifica documentos de Zé Paulino.

Cara e Coragem

Ítalo e Anita têm sua primeira noite de amor. Alfredo incentiva Olívia a fazer o espetáculo com Enzo. Duarte tenta aconselhar Danilo. Lou e Lucas dançam para o comercial, e Renan os observa. Moa conta para Rebeca o que sabe sobre Danilo. Renan pede para reatar com Lou. Enzo sofre um acidente e pede a ajuda de Hugo. Andréa vê Jéssica na casa de Bob. Margareth descobre que a fórmula está incompleta. Jonathan entrega a fórmula para o representante do consórcio médico. Rebeca questiona Danilo sobre a morte de Clarice.

Pantanal

Com intermédio de Alcides, José Leôncio permite que Zaquieu faça parte da comitiva. Zefa deixa claro a Tadeu que só dorme de novo com o peão depois de casada. Alcides tem uma visão de Trindade dizendo ao peão que ocorrerá uma desgraça. Guta conta a Maria Bruaca que Marcelo não é filho de Tenório, e revela sua gravidez para a mãe. Mariana conversa com Marcelo sobre negócios. Guta conta a Marcelo que Maria não se sentiria confortável com o namorado morando na fazenda com elas. José Leôncio e José Lucas conversam sobre política.

Poliana Moça

Pedro acorda se sentindo mal. Dona Branca e Nancy comentam sobre o Heptavírus, que cada vez mais vem sendo noticiado. Tânia conta para Otto que o consultor apontou diversos pontos negativos no seu livro; Otto oferece ajuda financeira para que ela faça uma viagem e tenha inspiração para realizar os ajustes. Sara fala para Otto que o rosto do menino da escola Ruth Goulart não combina com nenhum outro existente. Poliana aceita faltar a aula com Éric, porém, no meio do caminho, a menina desiste. Luísa cuida do bebê de uma aluna durante a aula.