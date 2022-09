Mauro Thronicke disputa vaga na Assembleia

O produtor rural e empresário Mauro Thronicke (União Brasil), que por dois anos representou na região da Grande Dourados a prima e senadora, Soraya Thronicke (União Brasil), está disputando uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Mauro é novato na política e esta é a segunda vez que coloca seu nome à disposição da população em uma eleição. A primeira foi em 2020 quando concorreu à Prefeitura de Dourados pelo então PSL, que com a fusão com o DEM formou o União Brasil.

Segundo o candidato, mesmo seu nome sendo laçando de última hora pelo PSL, teve uma votação expressiva.

“Eu recebi um novo convite, agora pelo União Brasil, para novamente este ano colocar meu nome à disposição da população como candidato a deputado estadual. Eu aceitei participar porque eu quero fazer muito pela população de Mato Grosso do Sul”, disse.

O produtor rural tem como principal bandeira a proteção social da população. De acordo com Mauro, proteção no sentido de dar aos sul- -mato-grossenses uma saúde, educação e segurança pública de qualidade.

“Eu quero trabalhar todas as áreas com ações que tragam a melhoria que a população necessita. Tenho escutado bastante as demandas das pessoas por onde tenho passado e meu compromisso é ajudá-los”, garantiu.

Sobre carregar o sobrenome Thronicke e ser primo da senadora Soraya, que inclusive é candidata à Presidência da República, pelo União Brasil, Mauro assegurou que ajuda bastante na campanha.

“A senadora tem feito um excelente trabalho pelo Estado. Foi a senadora que mais trouxe recursos e como representante dela por dois anos, vi de perto essas conquistas do povo sul-mato-grossense”, explicou.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado MS

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: