Golpe ou só flopado? Evento UcconX movimenta as redes sociais

O assunto mais comentado atualmente nas redes sociais é a UcconX, em São Paulo. Prometendo ser um grande evento do mundo geek, pop e gamer, se mostrou, na verdade, uma tremenda decepção para o público.

Localizado no complexo do Anhembi, o evento começou nesta terça (27), com ingressos variando entre R$ 125 (meia) até R$ 5 mil (Meet and Greet) e está rendendo várias discussões. Tudo começou quando a atração principal foi cancelada, que era a atriz Millie Bobby Bronw, de Stranger Things. Segundo o evento, ela estaria com Covid, porém, a justificativa foi alterada, falando que a atriz na verdade teria outros compromissos profissionais.

Diversas pessoas chegaram a comprar os ingressos para ver exclusivamente a Millie, chegando ao valor de R$ 5.000. Esses ingressos então, tiveram a transferência feita de maneira automática para uma outra atração, que seria Drace Montgomery, ator de Stranger Things, sem ser oferecida uma possível devolução do valor.

Após isso, o Twitter foi invadido de relatos das pessoas que compareceram ao primeiro dia do evento e encontraram ele completamente vazio, com pouquíssimos stands funcionando e uma ambientação completamente diferente do que foi prometido nas divulgações.

Sobre a #ucconx, o que eu senti… Trabalho e frequento eventos há anos, principalmente os geeks. Desde super eventos a feirinha de bairro e o maior problema deles foi querer abocanhar o mundo sem a menor experiência com o público e conteúdo geek (quem só queria dinheiro) + pic.twitter.com/TaHyVJLynM — a que faz bixcoito 🎨🖌️🍪🎮 (@NatyAndersson) July 28, 2022

Então, além dos relatos do público, supostos ex-funcionários que trabalharam na organização da UcconX começaram a desabafar sobre o período que estiveram em contato com o evento, onde tiveram os salários atrasados por vários meses, por exemplo.

Capítulo 2: O fumo Novembro começa com uma surpresa – salários atrasados. Algo até então inédito. Os dias passaram, e as desculpas acumulavam, a solução sempre num horizonte próximo: tudo resolvido até sexta, até segunda, até amanhã. Estamos fechando um parceiro mágico… — Hugo Melo (@hugoevmelo1) July 27, 2022

A minha carreira e vida foram abaladas de um jeito que ainda não consegui recuperar. Então pra quem vai pro evento amanhã: saibam que vocês estão financiando uma organização que deu golpe em MUITA gente.

Se você vai trabalhar no evento: cuidado. — Karla Tomaz (@akarlatomaz) July 27, 2022

Após toda essa repercussão negativa, o público começou a se perguntar se as outras atrações ainda iriam acontecer. Surpreendendo a todos, Ian Somerhalder compareceu ao evento e cumpriu com a agenda prometida, trazendo um sopro de esperança para todos. Agora a espera é pela chegada de Rupert Grint, o Rony de Harry Potter e Dacre Montgomery, Billy em Stranger Things.

Ian Somerhalder: “O Brasil tem uma energia inexplicável, que eu nunca encontrei em nenhum lugar do mundo” AAAAAA TE AMO pic.twitter.com/3cKDIY4w5C — carol (@car0linevale) July 28, 2022

Ian Somerhalder já está com os fãs na UCCONX Só eles poderão fazer perguntas para ele. A imprensa só vai assistir pic.twitter.com/rOv2KQxb7n — Renata Nogueira (@renatamnogueira) July 28, 2022

Procon

Com toda a comoção pelos acontecimentos da UcconX, o Procon-SP notificou a empresa MW Promoções e Eventos a prestar esclarecimentos. A empresa terá até dia 5 de agosto para informar por exemplo, quantos ingressos foram vendidos, quais as razões dos cancelamentos dos atores e apresentar provas de quando eles tiveram ciência dos cancelamentos.

Porém, atualmente, a empresa responsável pelo evento é a BBL, que informou que até o momento, não teria recebido qualquer notificação do Procon-SP.

