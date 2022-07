Vendas da indústria de alimentos crescem 3,74% de janeiro a maio

Produção física de alimentos cresceu 0,87% nos últimos 12 meses

As vendas reais da indústria de alimentos cresceram 3,74% de janeiro a maio e caíram 1,11% na comparação com maio de 2021. A produção física de alimentos cresceu 0,87% nos últimos 12 meses e caiu 1,17% em maio na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Segundo os dados da Pesquisa Conjuntural da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), o faturamento chegou a R$ 385,9 bilhões nos primeiros cinco meses do ano, o que representa um aumento de 15,4% em relação ao mesmo período de 2021.

“No mercado interno, as vendas vêm apresentando alta no acumulado do ano, apoiado pelo auxílio governamental e a queda no desemprego. As exportações continuaram sendo o principal destaque, puxadas pela alta nos preços internacionais dos alimentos”, disse a entidade.

Em maio, o número de pessoas ocupadas na indústria de alimentos apresentou crescimento de 1%, em relação ao mesmo período de 2021, o que gerou 16,5 mil novos postos de trabalho em comparação a maio do ano anterior.

O volume das exportações apresentou queda de 1,5% de janeiro a maio. Em valores, o comércio de alimentos para o mercado externo totalizou US$ 21,7 bilhões nos primeiros cinco meses do ano, valor 29% acima do mesmo período de 2021. Entre os principais produtos exportados, os principais destaques foram as proteínas animais, com US$ 9,2 bilhões (37,9%); farelos, com US$ 4,3 bilhões (43,6%); açucares, com US$ 2,9 bilhões (-11,2%); óleos e gorduras, com US$ 1,9 bilhão (109,3%).

As importações de alimentos industrializados totalizaram US$ 2,7 bilhões nos primeiros cinco meses do ano, um aumento de 1,8% acima do mesmo período do ano anterior.

O saldo comercial da balança de alimentos industrializados alcançou US$ 18,9 bilhões nos cinco primeiros meses do ano, sendo esse valor US$ 4,8 bilhões acima do mesmo período anterior.

Agência Brasil