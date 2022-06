Confira o resumo das principais novelas para esta quinta-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Catarina tranquiliza Petruchio. Ezequiel avisa que Marcela tem um segredo sobre Catarina. Dalva desconfia de Edmundo, que é interrogado novamente. Bárbara e Lourdes acreditam que Fábio pode falar e procuram uma médica. Bianca decide ajudar Edmundo. Marcela e Petruchio se encontram. Bianca sai disfarçada. Hildegard decide hipnotizar Fábio. Marcela avisa Petruchio que Catarina pretende abandoná-lo. Petruchio fica na dúvida, mas Cornélio confirma que Batista exigiu que Catarina consumasse o casamento em troca da herança.

Além da Ilusão

Isadora acredita que Iolanda tenha revelado seu segredo em vingança. Fátima e Benê despistam Olívia. Isadora confronta Rafael, que pede ajuda a Arminda para investigar como Mariana teve acesso ao segredo dos dois. Davi e Arminda confrontam Joaquim. Úrsula fica desapontada com Eugênio. Olívia procura Dr. Elias para refazer os testes sanguíneos de sua família. Iara não permite que Lucinha jogue futebol. Lucinha se disfarça como Lúcio e conquista uma vaga no time da fábrica. Isadora é humilhada por suas amigas e Emília sente-se culpada.

Cara e Coragem

Moa decide contar toda a verdade para Rico e explica sobre a pasta com a fórmula. Rebeca descobre que Chiquinho está na casa de Milton, pai de Moa. Danilo manda investigar a vida de Duarte. O segurança da siderúrgica avisa a Martha que a empresa foi invadida. Ítalo, Pat e Moa concordam quando Rico diz que quer mostrar a foto de Clarice para Teca. Renan briga com Lou na frente dos bailarinos, e Ísis adora. Pat convida Lou para almoçar. Moa se irrita ao ver Rebeca na casa de Milton. Rico e Ítalo procuram fotos de Clarice e Leonardo nos pertences de Teca.

Pantanal

José Leôncio incentiva Jove a se casar com Juma. Tadeu diz a Filó que se sente menos filho de José Leôncio que os outros dois irmãos. Guta conta para Tenório sobre o término do namoro com Tadeu. Renato atiça Zuleica a reivindicar seus direitos como esposa de Tenório. Guta chama Zefa de sonsa e a culpa pelo término do namoro com Tadeu. Maria Bruaca seduz Alcides. Jove leva Juma para a fazenda. Juma diz a José Leôncio que o Velho do Rio se parece com José Lucas. Trindade compartilha com José Lucas seu mau pressentimento.

A Favorita

Flora entra no carro de Lara. Donatela tenta seguir a filha, mas acaba batendo com o carro. Flora afirma para Lara que Gonçalo e Donatela a sequestraram e diz que vai sair de São Paulo por algum tempo. Flora deixa uma foto e uma carta de Marcelo com Lara. Zé Bob, ao descobrir sobre o acidente de Donatela, aparece no local e a ajuda. Gonçalo confirma que deu um jeito em Flora, deixando Lara decepcionada. Flora pede que Silveirinha a ajude a conseguir a coisa mais importante para virar o jogo. Didu afirma para Rita que se comportará e a convida para jantar para comemorar sua nova fase.

Carinha de Anjo

Dulce Maria faz a lição na sala e pede a ajuda do avô, que resiste, mas acaba ajudando a carinha de anjo. Diana conta que recebeu um e-mail da produção do SBT convidado Miguel e Zé Felipe para se apresentarem ao vivo no programa Domingo Legal. Todos festejam, pois essa será a primeira apresentação da dupla em um programa de rede nacional. Flávio retorna da viagem e diz para Leonardo que não há como provar que o equipamento de Tereza foi danificado, pois o mesmo não está na fazenda da família. Flávio sugere para Leonardo estourar a bomba das falsas fotos de Gustavo.

