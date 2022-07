MTV Miaw 2022: indicados aos prêmios não recebem convite

Com o comando de Xamã e Camila Queiroz, aconteceu a quinta edição do MTV MIAW, na noite desta terça (26). A premiação que tem como objetivo premiar as celebridades que marcaram de alguma forma a geração atual. Porém, nem tudo foi flores durante a edição desse ano.

Diversos indicados aos prêmios vieram nas suas redes sociais reclamar que não receberam o convite para a noite. Entre eles está Ellen Valias, conhecida nas redes sociais como Atleta de Peso, que concorria na categoria Saúde Tá Ok!. Segundo ela, a indicação dos influencers que não tinham sido convidados só servia para puxar voto e divulgar o evento de graça.

Eu também fui indicada pro mtvmiaw mas ñ fui chamada pra premiação, disseram q de 35 categorias só vai 7, pq nesses eventos sempre tem pessoas padrões em maioria e com protagonismo, pq sera? Indicam a gente pra ficarmos puxando voto e divulgando o evento de graça,tá tirando ! https://t.co/PxNHPVdSbY — Atleta de peso (@AtletaPeso) July 27, 2022

A publicação de Ellen foi em resposta ao desabafo de Rízia Cerqueira, ex-BBB, que também não foi convidada para o evento. No desabafo ela ainda comenta que ficou feliz, achando que iria bem “blogueira dando close” no evento, mas nem sequer foi chamada. No seu perfil pessoal no Twitter, ela continuou comentando o caso, dizendo que era para os fãs imaginarem que ela era a Beyonce, que escolhia em qual evento iria. Em outra publicação com uma foto dela, Rízia ainda brincou, falando que “nem parece que chorou a noite toda”.

E eu que fui indicada pra o mtvmiaw e não fui convidada kkkkkk A POBI FICOU FELIZ DA VIDA JURANDO QUE IA POSTAR LOOK BEM BLOGUEIRA DANDO CLOSE 🤡🫠 — RÍZIA CERQUEIRA (@rizia_cerqueira) July 27, 2022

Gente faz de conta que eu sou a BEYONCE Que simplesmente escolhe não ir pros canto (no meu caso é por falta de convite msm kkkkkkkkkk) https://t.co/nRlrSDxSfq — RÍZIA CERQUEIRA (@rizia_cerqueira) July 27, 2022

Nem parece que chorou a noite toda kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/R0czSSAk8s — RÍZIA CERQUEIRA (@rizia_cerqueira) July 27, 2022

As apresentadoras do podcast PodDelas, Bruna Unzueta e Tata Estaniecki, também foram indicadas mas ficaram sem convite. No seu Twitter, Tata postou que elas nem sabiam que o MTV Miaw seria naquela data e que descobriram essa informação pela internet.

E a gente que ficou sabendo só agora que o mtv miaw era hoje 🤡🤡🤡 kkkkkkkkkk véi — tata estaniecki (@tata) July 27, 2022

Detalhe: ficamos sabendo pela internet HAHAHAHAHA — tata estaniecki (@tata) July 27, 2022

Já no caso da MC Soffia, o problema foi diferente. Indicada na categoria Black Star Rising por BET, a rapper recebeu o convite e chegou a ir no evento, mas ao chegar lá percebeu que ficaria na pista, ao invés do camarote, não tendo nenhum conforto. Ela também revelou que não teria nenhum comes e bebes. Em vídeo postado no seu Twitter, Soffia comenta de forma satírica como seria chegar até o palco.

“Aí o engraçado vai ser assim: ‘e a vencedora do prêmio é MC Soffia’ e eu vou falar ‘dá uma licencinha, dá uma licencinha! Aí, desculpa, dá uma licencinha é que eu preciso chegar lá no palco e o palco está lá do outro lado e eu estou aqui no fundo”, comentou.

Ontem Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha..

Hoje, isso ! pic.twitter.com/XqAzWoVRjL — Mc Soffia (@mcsoffia) July 27, 2022

Depois de toda a repercussão do caso, diversos artistas estão prestando apoio as influencers e principalmente para a MC Soffia. Entre eles estão Camilla de Lucas e Ludmilla.

É por isso que eu sempre hablei e nunca deitei pra nada. Hoje no meu espaço não aceito menos do que mereço! Certa ela, pegou seu lookzinho, sua lace de milhões e foi embora! — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) July 27, 2022

Alô @mcsoffia! No meu fervo e em todos meus rolês, vc sabe que vc é convidada vip, né?! Vc como mina preta é uma potência e só de chegar onde chegou, é muito vitoriosa. Pra gente nunca vai ser fácil, mas já diziam por ai: quando a luta é grande, a recompensa é maior ainda ❤️ — LUDMILLA (@Ludmilla) July 27, 2022

