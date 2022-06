Diário de Anne Frank foi publicado pela primeira vez há 75 anos

Há 75 anos na mesma data de hoje (25), era publicado pela primeira vez o Diário de Anne Frank, uma menina judia alemã-holandesa que foi vítima do Holocausto. Escrito quando ela tinha entre 13 e 15 anos, seu relato pessoal da perseguição sofrida pelos judeus e de eventos da Segunda Guerra Mundial continuam sendo um dois livros mais comoventes e lidos até hoje.

Anne começou a escrever no diário em 14 de junho de 1942, a princípio o tema era a situação dos judeus na Holanda ocupada pelos nazistas, porém algumas semanas depois, ela começou a relatar o cotidiano no esconderijo em que estava com sua família.

Anne e a irmã, Margot, morreram de tifo em março de 1945 no campo de concentração de Bergen-Belsen, perto de Hannover.

A primeira edição em alemão surgiu em 1950, com modestos 4.600 exemplares, se tornando uma peça em 1956 e seguida por um filme de Hollywood três anos depois, a circulação total disparou para 700 mil exemplares.

Disponível em 70 idiomas, o Diário de Anne Frank é um dos livros mais traduzidos do mundo.

Veja também: Carros de cinema: Christine, o carro assassino

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.