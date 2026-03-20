3ª Feira Geek UEMS! Evento na Unidade Santo Amaro reunirá fãs de cosplay, K-pop e games nos dias 20 e 21 de março

A cultura pop e nerd ganhará um ponto de encontro especial em Campo Grande no próximo mês de março. A Feira Geek UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) faz o seu retorno nesta sexta-feira (20) e sábado (21), prometendo transformar a Universidade, em um verdadeiro polo de lazer, criatividade e interação entre a comunidade acadêmica, o público geral e universo geek. O evento tem entrada totalmente gratuita e aberta ao público geral.

Como proposta, a feira quer reunir, em um único espaço, as mais variadas expressões do universo geek. A programação foi pensada para engajar fãs de diferentes nichos, contando com atrações de peso como um concurso de cosplay e uma amostra competitiva de K-pop, que prometem atrair talentos da região.

“A Feira Geek UEMS chega à sua terceira edição consolidando um formato que deu muito certo: um evento gratuito, acessível e voltado tanto para o público universitário quanto para a comunidade externa. Ao longo dos anos, houve um crescimento na participação do público, no número de expositores e na diversidade de atrações”, disse ao jornal O Estado, o coordenador da Feira Geek, Higor de Siqueira Marques.

Segundo ele, o público este ano poderá esperar uma edição mais organizada e dinâmica. “Serão dois dias de programação: sexta-feira (das 9h às 18h) e sábado (das 13h às 20h). Teremos novamente concurso cosplay com premiação em dinheiro, competição de K-pop, mesas de RPG, jogos de tabuleiro, além de uma simultânea de xadrez. Outro destaque é o fortalecimento dos expositores locais, ampliando o espaço da economia criativa dentro do evento”

Para fortalecer a economia criativa, o espaço também receberá diversos expositores da cena geek local, oferecendo produtos e artes voltadas para esse público.

A diversidade de atrações da Feira Geek UEMS reflete a proposta de dialogar com diferentes perfis dentro do universo nerd, reunindo desde cosplay e K-pop até games e RPG em uma mesma programação. A curadoria foi pensada para ampliar o alcance do evento e tornar o espaço acessível a públicos com interesses variados.

Segundo a organização, essa escolha parte de uma compreensão mais ampla da própria cultura geek. “A proposta sempre foi enxergar a cultura geek como algo plural. Ela não é uma coisa só — ela é formada por várias portas de entrada. Tem gente que chega pelo anime, outros pelo RPG, pelos jogos, pela dança, pelo colecionismo… Então a programação foi pensada justamente para abraçar essa diversidade. A ideia é que qualquer pessoa que se identifique com esse universo encontre seu espaço dentro da feira, seja participando de uma mesa de RPG, assistindo uma apresentação de K-pop ou simplesmente circulando pelos estandes e interagindo. Mais do que segmentar, a gente busca conectar esses públicos”, destaca.

O principal objetivo da Feira Geek UEMS é estreitar os laços entre a universidade e a sociedade. Segundo as informações da organização, o evento busca promover um ambiente de convivência saudável e criativo, unindo a comunidade acadêmica aos moradores de Campo Grande que compartilham a paixão pela cultura geek.

De acordo com a organização, ações como essa ajudam a ressignificar o papel da universidade na sociedade. “Eventos como a Feira Geek ajudam a quebrar aquela imagem da universidade como um espaço fechado. Quando a gente abre as portas com uma proposta cultural, acessível e gratuita, a comunidade passa a ocupar esse espaço de forma mais natural. Na prática, isso gera pertencimento. A população começa a enxergar a universidade como um lugar que também é dela e não só de quem estuda ali. Além disso, a feira movimenta o campus, promove interação entre diferentes públicos e cria oportunidades de diálogo que vão além da sala de aula”, explica Higor.

Empreendedorismo

Além da programação cultural, a Feira Geek UEMS também se destaca por abrir espaço para expositores e artistas independentes, fortalecendo a produção local e incentivando a economia criativa em Campo Grande. A proposta é valorizar quem produz dentro do próprio universo geek, criando oportunidades de visibilidade e circulação.

Conforme Higor, esse incentivo é um dos pilares do evento. “A gente entende que a cultura geek também é produção, e neste caso, produção local. Dar espaço para artistas, ilustradores, artesãos e pequenos empreendedores é fortalecer a economia criativa da cidade. Muitas vezes, esses produtores não têm acesso a grandes eventos ou espaços comerciais, então a feira funciona como uma vitrine real de trabalho, de conexão com o público e até de geração de renda. É onde o talento local ganha visibilidade e reconhecimento”, afirma.

O crescimento da cultura geek no Brasil também se reflete em Campo Grande, que vem consolidando uma cena ativa e diversa, ainda em processo de fortalecimento. Nesse contexto, a Feira Geek UEMS surge como um espaço estratégico para reunir iniciativas e dar visibilidade à produção local.

Para a organização, o evento cumpre um papel fundamental nesse movimento. “Campo Grande tem uma cena geek muito ativa, mas que ainda está em processo de consolidação. Existem grupos, artistas, eventos e iniciativas acontecendo, o que faltava, muitas vezes, era um espaço que reunisse tudo isso. A Feira Geek UEMS surge justamente com esse papel: conectar, dar visibilidade e fortalecer essa cena local. Ela funciona como um ponto de encontro, onde diferentes iniciativas se encontram, trocam experiências e crescem juntas. De certa forma, a feira ajuda a mostrar que Campo Grande não só consome cultura geek, ela também produz”, finaliza Higor.

Serviço: A Feira Geek UEMS acontece nos dias 20 e 21 de março de 2026, na UEMS Campo Grande – Unidade Santo Amaro. Na sexta-feira, a programação vai das 9h às 18h, e no sábado, das 11h às 20h. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Por Carolina Rampi