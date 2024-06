Marília Cecília e Rodolfo, Munhoz e Mariano são atrações da festa junina de Dourados, Confira programação

Foi divulgada as primeiras atrações musicais confirmadas para a Festa Junina de Dourados 2024, que acontece entre os dias 19 e 22 de junho, no Centro de Convenções, no bairro Parque Alvorada.

Nos quatro dias de festa, sobem ao palco da Festa Junina de Dourados Maria Cecília & Rodolfo, Munhoz & Mariano, Victor Gregório & Marco Aurélio, Trio Violada e o grupo Los Castillos.

“No ano passado nossa Festa foi um verdadeiro sucesso, recorde de público, e neste ano temos certeza que será ainda maior. Além dessas atrações de renome nacional, nos próximos dias vamos divulgar os artistas regionais, talentos locais que terão espaço para divulgar seu trabalho para nossa população. Quero reforçar o convite para que todos venham prestigiar essa festa, que é voltada para toda a família”, ressalta o prefeito de Dourados, Alan Guedes.

Com entrada gratuita todos os dias, além das atrações nacionais e regionais, o evento traz de volta o tradicional concurso de Dança de Quadrilhas, praça de alimentação, feira de empreendedores, brincadeiras e muito mais.

Confira a programação

19/06 – Maria Cecilia & Rodolfo

20/06 – Munhoz & Mariano

21/06 – Trio Violada / Victor Gregório & Marco Aurélio

22/06 – Los Castillos

