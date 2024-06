Palmeiras insiste por joia argentina e vê caso diferente de Aníbal Moreno

O Palmeiras enfrenta dificuldades para fechar a contratação de Agustín Giay, mas não desistiu da joia argentina de 20 anos que joga no San Lorenzo.

Palmeiras e San Lorenzo terão uma reunião nesta segunda (10) para tentar chegar um acordo pelo lateral direito/meio-campista. O Alviverde tem muito interesse em Giay, mas na última semana não conseguiu avançar nas tratativas.

O Alviverde foi o único clube que apresentou uma proposta ao San Lorenzo até o momento, mas o time argentino está irredutível e quer 10 milhões de dólares (R$ 53 milhões na cotação atual) para vender Giay — ou uma porcentagem maior de uma venda futura. O jogador já foi alvo de clubes europeus no ano passado, e o clube argentino acredita que pode receber a quantia que está pedindo.

O Palmeiras vê situação bem diferente da tentativa frustrada de contratar Aníbal Moreno no meio do ano passado. Na ocasião, o Racing não tinha nenhuma intenção de negociar Aníbal e ainda poderia enfrentar o Palmeiras nas quartas de final da Copa Libertadores — o que dificultava ainda mais o negócio.

Já com Giay, existe o interesse do San Lorenzo de vender o atleta para fazer caixa e as equipes não estão na mesma chave da competição, apenas se enfrentariam na final.

O Palmeiras não confirmou os valores das propostas feitas por Agustín Giay, mas a imprensa argentina garante que duas já foram recusadas. A primeira foi de 6 milhões de dólares (R$ 31 milhões) e a segunda de 7 milhões de dólares (R$ 40 milhões).

“Não está muito perto, nem mesmo perto”. A reportagem ouviu essa frase de uma fonte ligada à diretoria do Palmeiras na última sexta-feira (7) sobre a possível contratação de Giay.

O técnico Abel Ferreira ficou muito interessado no jogador após os confrontos entre as equipes na fase de grupos da Copa Libertadores. O técnico português é fã de jogadores polivalentes e que tem como característica forte a marcação — e Giay cumpre esse requisito.

Giay foi titular e capitão da seleção argentina sub-20 no último Mundial da categoria, e é peça fundamental do San Lorenzo desde 2022. Ele faz parte do elenco principal do time argentino desde os 18 anos, e sempre foi titular da posição.

Com informações da Folhapress, por FLAVIO LATIF

