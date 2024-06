Procon da Capital divulga intenção de compras para o Dia dos Namorados

Com o Dia dos Namorados se aproximando, o Procon Municipal realizou uma pesquisa de intenção de compra, entre os dias 03 e 07 deste mês, revelando a intenção de compra do consumidor na Capital. Ao todo, foram entrevistados 343 consumidores, questionados sobre os hábitos de consumo e as expectativas em relação à data comemorativa.

De acordo com os dados levantados, a maioria dos entrevistados, sendo 65,6% informaram que pretendem presentear seus parceiros no Dia dos Namorados, com destaque para os segmentos de moda, perfumaria e eletrônicos.

Além disso, a pesquisa apontou um aumento no interesse por experiências, como jantares românticos e viagens curtas. 35,1%, vão comemorar o Dia dos Namorados em casa. Enquanto, 21,8%,no restaurante;14,1%, no bar; 13,3%, no hotel ou motel;10,1%, no cinema e 5,6% em outro local.

Outro ponto importante revelado pela pesquisa foi a preocupação dos consumidores com os preços dos produtos e serviços, 85,8%dos entrevistados consideram que os presentes e serviços estão mais caros este ano.

Muitos entrevistados afirmaram que estão em busca de promoções e descontos especiais para garantir presentes de qualidade sem comprometer o orçamento, sendo que 80,2% dos consumidores realizarão pesquisa de preço; 15% não farão a pesquisa e cerca de 49,8% dos consumidores afirmam que irão gastar entre R$ 100,00 a R$ 200,00 com o presente; 25,1% irão gastar entre R$200,00 e R$500,00.

Com informações do Procon Municipal

