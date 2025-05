Evento promove oficinas, cultura e qualificação gratuita em Campo Grande

Programação será realizada entre 16 e 17 de maio no Senac Hub Academy

Com mais de 60 atividades gratuitas voltadas para formação profissional e acesso à cultura, a capital sul-mato-grossense recebe nos dias 16 e 17 de maio a Semana S, maior evento promovido pelo Sistema Comércio MS. A programação acontece no Senac Hub Academy, no centro de Campo Grande, e promete movimentar a cidade com uma ampla oferta de oficinas, workshops, espetáculos e shows abertos ao público.

As atividades são distribuídas entre as áreas de beleza, saúde, turismo, gestão, gastronomia, tecnologia, comunicação e fotografia, com foco na qualificação e no desenvolvimento de habilidades práticas. Os encontros acontecem das 14h às 20h em ambos os dias e não exigem pagamento, sendo inteiramente gratuitos.

A abertura oficial será realizada na sexta-feira (16), às 18h, com apresentação da Orquestra Jovem Sesc MS, marcando o início de uma série de atrações culturais que integram o evento.

Programação

Ainda no dia 16, às 19h, o palco do Sesc Teatro Prosa recebe o espetáculo “Habitat”, do grupo goiano Bacae Dança, que traz à cena uma estética pop e colorida para abordar questões de identidade e pertencimento LGBTQIAPN+. A apresentação tem classificação indicativa de 16 anos.

No sábado (17), a programação infantil entra em destaque com o espetáculo “O melhor show do mundo… na minha opinião”, apresentado pelo Palhaço Ritalino (PR), às 16h, também no Sesc Teatro Prosa. Às 19h, o encerramento cultural fica por conta da cantora Patrícia Cadriana, com show especial no palco do Senac Hub Academy.

Entre os destaques das oficinas, a área de Beleza ganha força com temas como maquiagem artística, maquiagem para festas, barboterapia e técnicas iniciais de barbearia, além de conteúdos mais técnicos como fotomodulação na terapia capilar. As oficinas são ministradas por instrutores do Senac, com estrutura profissional para práticas presenciais.

A programação inclui também apresentações musicais com artistas locais, como Jacqueline Costa e Caio Mendes, que se apresentam no formato voz e violão nos dois dias do evento.

Promovida pelo Sistema Comércio MS, que reúne Fecomércio, Sesc e Senac, a Semana S tem como objetivo aproximar a população das ações desenvolvidas em prol da educação profissional, do acesso à cultura e do fortalecimento do setor de comércio de bens, serviços e turismo.

A participação é gratuita, e a programação completa está disponível no site oficial do evento www.fecomercio-ms.com.br/semanas.

Por Amanda Ferreira

