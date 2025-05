Estão abertas as inscrições para o 7º Desver da UFMS

Competição contará com prêmios, oficinas e workshops gratuitos

Atenção, estudantes de cinema e audiovisual de todo o Brasil: estão abertas as inscrições para a “Mostra Competitiva da 7ª edição do Desver — Festival de Cinema Universitário da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)”. Interessados têm até o dia 15 de junho de 2025, às 23h59, para submeter seus filmes através do site oficial do evento: https://www.desver.com.br.

Neste ano, o Desver será realizado presencialmente e de forma gratuita, entre os dias 28 e 31 de outubro de 2025, na capital sul-mato-grossense. O evento é promovido pelo Curso de Audiovisual da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da UFMS (FAALC) e se consolida como um importante espaço de formação, difusão, intercâmbio e estímulo à produção audiovisual universitária.

Podem participar da Mostra filmes com duração máxima de 20 minutos, produzidos por estudantes universitários de graduação ou matriculados em escolas e cursos livres de cinema reconhecidos pelo MEC, nas áreas de audiovisual, comunicação, jornalismo, artes visuais e afins. Serão aceitas obras ficcionais, documentais e animações. Para conferir o regulamento completo acesse o site oficial do festival.

Programação

Muito além da Mostra Competitiva, o Desver 2025 terá uma programação diversificada, com oficinas gratuitas, sessões especiais e debates com profissionais renomados do cinema nacional. O festival também prestará homenagens a cineastas e artistas convidados, cujos nomes serão revelados nos próximos meses, até a estreia do evento.

A lista oficial de filmes selecionados e a programação completa serão divulgadas em setembro, no site oficial e nas redes sociais do festival.Os filmes escolhidos para a Mostra Competitiva concorrerão a prêmios e menções honrosas, concedidos durante o evento. A curadoria será realizada por estudantes do curso de Audiovisual da UFMS, sob orientação docente. Para garantir acessibilidade, os filmes selecionados deverão conter legendas descritivas, voltadas a pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

A estudante de Audiovisual da UFMS, Dafne Alana, destaca que o Desver é uma oportunidade valiosa para aproximar a produção universitária da população local e ampliar a percepção sobre o cinema para além das grandes indústrias, valorizando também o cinema independente, feito por sul-mato-grossenses.

“Vejo o festival como uma ponte que nos conecta, aqui no Mato Grosso do Sul, com outras faculdades de cinema do Brasil. É uma chance de conhecer novas produções e mostrar que há cinema em Campo Grande! Este ano é a sexta edição do festival, mas é a primeira vez que recebemos fomento público por meio da Lei Paulo Gustavo. É um momento inédito que abre portas para suprirmos demandas importantes do curso, como a oficina de preparação de atores, essencial para nós, futuros cineastas. Para mim, é um sentimento real de que estamos crescendo. E esse crescimento só é possível porque há interesse tanto dos professores quanto dos alunos. É assim que as coisas acontecem!”, destaca a aluna.

Sobre o Festival

Criado em 2019 com o lançamento do curso de Audiovisual da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o Festival Desver completa sua sexta edição em 2024. Ao longo dos anos, o festival adaptou-se às circunstâncias, com edições remotas durante a pandemia, e eventos presenciais que incluíram oficinas, mostras de filmes, homenagens e competições.

“O Desver foi um dos nossos primeiros projetos. A nossa ideia, para além de incrementar a formação dos nossos estudantes, que trabalham diretamente na realização do evento, sempre foi a de oferecer a Campo Grande uma oferta cultural gratuita e de qualidade. Esse ano temos a novidade da verba da Lei Paulo Gustavo, e pudemos turbinar essa edição, com homenagens, sessões paralelas e oficinas com profissionais de renome”, destacou um dos organizadores do projeto, Prof. Julio Bezerra.

Sob a coordenação de um experiente time de professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o Festival Desver é organizado por Márcio Blanco na Comissão de Curadoria, Julio Bezerra na Comissão de Cobertura, Régis Rasia na Comissão de Produção, Felipe Bomfim na Comissão de Divulgação e Rodrigo Sombra na Comissão de Júri. O festival conta ainda com o apoio de 35 bolsistas, sendo incentivado pela Lei Paulo Gustavo.

“Em sua sexta edição, o festival é uma grande oportunidade para realizadores da região. No Desver eles podem explorar ao máximo as trocas de experiência, reforçar por meio das ferramentas oferecidas em oficinas suas potencialidades como cineastas e, além disso, fortalecer do circuito cinematográfico”, afirmou Prof. Felipe Bomfim, também organizador do Festival.

Inspirado pelo verso do poeta mato-grossense Manoel de Barros, “Então era preciso desver o mundo para sair daquele lugar imensamente e sem lado”, o festival adota o conceito de “desver o mundo” como tema central de sua programação. O festival busca não apenas fomentar a cultura da cinematografia regional, mas também atrair o público externo à universidade, promovendo um intercâmbio enriquecedor entre a comunidade acadêmica e a sociedade.

“Pela primeira vez, o Desver irá receber presencialmente todos os realizadores da Mostra competitiva e promover debates com o público. Algo muito importante para o desenvolvimento da cena local e para a formação dos jovens realizadores. A presença de um cineasta na edição de 2024 com Adirley Queirós no evento também representa um crescimento e uma presença mais qualificada do Desver no circuito de Festivais nacionais”, finaliza o Prof. Márcio Blanco, responsável pela Comissão de Curadoria do Festival.

Por Amanda Ferreira

