Ciclista fica gravemente ferido após ser atropelado na BR-158, em Três Lagoas

Na manhã desta terça-feira (13), um ciclista, que não teve sua identidade divulgada, ficou gravemente ferido após ser atropelado por um Fiat Uno na BR-158, em Três Lagoas, a cerca de 327 km de Campo Grande. Ele precisou ser socorrido às pressas por equipes de resgate.

Segundo informações, a vítima tentava atravessar a rodovia quando foi atingida pelo veículo. O ciclista sofreu ferimentos no rosto e apresentava suspeita de fratura na perna esquerda.

De acordo com o site TL Notícias, a condutora do carro, uma mulher, também precisou de atendimento médico após entrar em estado de choque. Populares que testemunharam o acidente acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou os primeiros socorros.

O ciclista foi encaminhado ao Hospital Auxiliadora, enquanto a motorista foi levada ao Hospital Regional para acompanhamento médico.

A Polícia de Trânsito esteve no local, colheu informações e registrou a ocorrência. O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

