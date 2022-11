Sextou com drink de fruta da estação: manga!

Chegou mais uma sexta-feira e com ela a tão sonhada folga do fim de semana. E para celebrar mais uma semana comprida, nada melhor do que uma boa bebida. O drink de hoje leva um ingrediente que mais encontramos nessa época, a manga. Confira esta receita e curta o fim de semana!

Ingredientes:

1 fatia de manga

1 limão taiti, com casca, sem as extremidades, cortado em 4 e sem o miolo branco

2 colheres (sopa) de açúcar ou que baste (ou adoçante)

1 dose de cachaça ou vodka (50 ml)

cubos de gelo

Modo de Preparo:

Coloque a manga, o limão e o açúcar no fundo copo e macere com um amassador. Retire o limão. Junte a cachaça, mexa para diluir o açúcar, complete com gelo e aproveite.