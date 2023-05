Confira a coluna “Em alta” de Jhoseff Bulhões

Quando se fala de Matheus e Kauan, a associação com a gravadora Universal é imediata. E essa relação caminha para ser vitalícia. Tanto que, no dia 3, os irmãos assinaram a renovação de contrato por mais 5 anos. Embora os artistas não revelem valores, é fato se tratar do maior contrato sertanejo já assinado no país.

Edson e Hudson escolheram o “Dia do Sertanejo” para registrar mais um projeto audiovisual. No Espaço Unimed, em São Paulo, eles receberam uma constelação formada por Chitãozinho e Xororó, Gusttavo Lima, Maiara e Maraísa e Matheus e Kauan. Os duos inéditos foram divididos entre releituras, regravações autorais e novas composições.

Não sei vocês, mas ando decepcionado com o atual governo. Até agora, não conseguiu mostrar trabalho. A semana foi super agitada no setor político, teve a repercussão do PL das Fake News, achei uma aberração. Tanta coisa para fazer e eles preocupados com a internet… Me poupe, né?

O coordenador do Centro de Especialidades de Três Lagoas, Eduardo Bortoli, faz um excelente trabalho e vem recebendo vários elogios da população. Não é sempre que a gente vê funcionário público empenhado com o serviço. Ele é nota mil!!!

Que os dias têm passado depressa a gente percebe. Mas, nos últimos tempos, tem andado demais, né? Já estamos em maio, daqui a pouco é meio do ano e, quando ver, já é Natal. Já comprou o presente da mãe? Tem que pesquisar, pois os valores estão altíssimos.

Nossa, como é difícil falar com um deputado federal que tem pretensões de disputar uma prefeitura em MS. Isso porque sou colunista, imagina a população. O que esperar de uma pessoa dessa? Maio não tem feriado, agora só em junho. O jeito é trabalhar e trabalhar. Uma excelente semana a todos. A gente se encontra por aí, abraço!

Por Jhoseff Bulhões

