Governo irá destinar R$ 200 milhões para complementar o Plano Safra

O Plano Safra 2022/23, que termina em 30 de junho, receberá uma complementação de R$ 200 milhões por meio de recursos destinados pelo Governo Federal, a medida foi anunciada ontem (06), pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária).

A expectativa é que o montante possibilite a equalização de cerca de R$ 8,4 bilhões para aplicação imediata nos programas de financiamento do Moderfrota, em irrigação e demais investimentos e em pré-custeio e custeio.

Conforme anúncio feito pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, a medida foi necessária porque o Plano Safra em curso não supriu as demandas dos produtores por esse crédito.

“Nós tínhamos investimentos há muito tempo paralisados. Ainda em janeiro, quando o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante assumiu, foram liberados R$ 2.7 bilhões para investimentos, que rapidamente foram tomados, e nós começamos então a busca por complementos orçamentários. Buscamos a complementação de recursos por meio de remanejamento de outros orçamentos para que nós pudéssemos disponibilizar os valores para o Plano Safra”, explicou.

Carlos Fávaro ressalta que o sucesso da linha de crédito rural dolarizada do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), construída com o Mapa, mostrou a necessidade da alocação de mais recursos para esse tipo especial de financiamento.

“Com juros de 7,59% ao ano, mais variação cambial em dólar, mais baratos que do Plano Safra, sem comprometer recurso do tesouro, foi uma grande novidade com alta aptidão dos produtores”, avaliou.

Segundo o ministro, o ajuste foi feito para contemplar os produtores e possibilitar que continuassem fazendo investimentos e se preparando para o pré-custeio até a chegada do novo Plano Safra.

Com informações da Agência Brasil.

