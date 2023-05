Café vicia? Especialista esclarece e aponta cuidados na hora de consumir

O café a 2ª bebida mais amada do Brasil

A hora do café é sempre muito boa. Seja com for, a bebida é bem-vinda a qualquer hora do dia. Considerada a 2ª bebida mais consumida no Brasil, perdendo apenas para a água, o líquido tornou- se paixão mundial.

Dados da OIC (Organização Internacional do Café) apontam que o Brasil domina um terço da produção global do produto. Por isso, dificilmente encontramos alguém que recuse uma xícara de um bom cafezinho. Mas, em torno desta bebida, existem alguns mitos e um deles é de que ele pode causar vício.

O professor de Nutrição da Estácio, Klauberth da Silva Reis, é taxativo: o café não vicia. “Na verdade, não existe essa história de vícios alimentares. O que, de fato, acontece é uma questão psicológica, que podemos dizer que a pessoa acaba criando uma afeição mesmo pelo alimento. Então, essa história de vício de café, vício por doces ou por chocolate é um mito”, completa.

Segundo ele, a depender do perfil de cada pessoa, algumas podem desenvolver um gosto mais específico, não só pelo café, como por qualquer outro alimento. “Mas isso não é vício!”, reforça, lembrando que é necessário, inclusive, se ter cuidados com o exagero no consumo da bebida.

Ele explica que o problema não está no café em si, mas na substância principal da bebida, que é a cafeína. Portanto, o docente reforça que o ideal é buscar fazer o uso moderado.

“A Organização Mundial da Saúde recomenda, no máximo, três xícaras de café ao dia, sendo, cada uma delas, em torno de 200 ml”, orienta.

Para o especialista, o problema só vai existir quando há exagero no consumo. “Excesso, como tudo na vida – e quando a gente fala de nutrição, o excesso pode trazer alguns malefícios, por exemplo, às pessoas com doenças cardiovasculares, hipertensão, pode, justamente, potencializar o problema”.

Café na infância

Outra recomendação do professor de Nutrição é quanto ao consumo pelas crianças. Segundo ele, o ideal é que os pequenos consumam apenas uma xícara de café por dia. Ele dá outra dica:

“O recomendado é que o café seja consumido no momento que ele foi preparado, no máximo, até 30 minutos depois porque, após esse tempo, ele começa a oxidar e vai ter alguns compostos que modificam tanto o paladar da bebida quanto, de fato, a sua própria qualidade. Então, não é interessante, não só para a criança, mas como também para qualquer consumidor beber café do dia anterior”, reforça.

Por Bruna Marques – Jornal O Estado do MS.

