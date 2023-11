Durante perseguição policial, homem atira em viatura e morre em bairro da Capital

Um homem de 44 anos morreu na noite de ontem (19), após entrar em confronto com a Polícia Militar nas ruas do Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Conforme informações da polícia, o rapaz conduzia uma Honda XRE 300 pelas ruas do bairro, quando os policiais o avistaram e fizeram sinal de parada ao condutor, mas a ordem foi desobedecida.

Após quarteirões de perseguição, o homem percebeu que não conseguia escapar e pegou um revólver calibre 38, atirando contra os policiais. Os tiros acertaram a porta da viatura.

Na tentativa de se defender dos tiros do suspeito, os policiais revidaram e acertou o homem com um tiro. Ele foi socorrido e encaminhado até um hospital, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo na unidade de saúde.

Conforme informações da Polícia Civil, o homem tinha passagens pela polícia e com ele foram encontrados uma pistola e coletes balísticos.

