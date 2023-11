Motorista morre após perder controle de veículo e cair em valeta na MS-156

Um homem, identificado como Ediomar José Braga, de 49, morreu na noite deste sábado (11), após acidente na MS-156, entre Itaporã e o Distrito de Montese, a 223 quilômetros de Campo Grande. O motorista teria perdido o controle do carro, saído da pista, batido em um coqueiro, capotado e caído em uma valeta às margens da rodovia.

Conforme informações do portal Dourados News, o acidente aconteceu por volta das 18h30. A vítima morreu antes da chegada do socorro, no interior do veículo. O veículo, um VW/Gol de cor preta, tinha placas do município de Itaporã.