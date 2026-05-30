Governo lança Tela Brasil, streaming gratuito com mais de 550 produções nacionais

Plataforma reúne clássicos do cinema brasileiro, séries e documentários, com acesso gratuito pelo Gov.br e investimento de R$ 9 milhões

O Governo Federal lançou neste sábado (30) a plataforma Tela Brasil, um serviço gratuito de streaming voltado exclusivamente para produções audiovisuais brasileiras. A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Cultura em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), reúne um catálogo inicial de 555 obras, entre filmes, séries, documentários e produções históricas.

O acesso será gratuito por meio da conta Gov.br e tem como objetivo ampliar o alcance da produção audiovisual nacional, democratizando o acesso da população à cultura brasileira.

Entre os títulos disponíveis estão clássicos do cinema nacional, como “Central do Brasil”, “Cidade de Deus”, “Xica da Silva”, “A Hora da Estrela”, “Carandiru” e “Deus e o Diabo na Terra do Sol”. O acervo também inclui obras que representaram o Brasil no Oscar, além de produções voltadas à infância, juventude, cultura indígena, população negra e sustentabilidade.

Segundo o governo, foram investidos R$ 9 milhões no desenvolvimento da plataforma entre 2024 e 2025. O valor contempla o licenciamento de obras, desenvolvimento tecnológico e recursos de acessibilidade, como audiodescrição, legendas descritivas e interpretação em Libras.

Inicialmente, a Tela Brasil estará disponível para acesso por navegadores de internet, com aplicativos para celulares Android e iOS previstos para os próximos 30 dias. Além do acesso individual, a plataforma contará com um perfil voltado para exibições coletivas em escolas, bibliotecas, museus, cineclubes e pontos de cultura.

** Com Agência Brasil

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