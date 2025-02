Concurso para Corte de Momo do Carnaval de Corumbá é adiado para a próxima sexta-feira

A escolha e a coroação da Corte de Momo do Carnaval 2025 de Corumbá vão ser realizadas na próxima sexta-feira, (21) na praça Generoso Ponce, na avenida General Rondon.

Serão escolhidos um Rei Momo, uma Rainha do Carnaval e duas princesas. De acordo com o Edital 001/2025 da Fundação da Cultura de Corumbá, o Rei e a Rainha terão direito a premiação individual de R$ 5 mil.

As princesas receberão prêmio de R$ 4,5 mil cada uma das eleitas. Os valores serão pagos em parcela única, em até 60 (sessenta) dias após a emissão da Nota Fiscal, através de depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.

O concurso da Corte de Momo do Carnaval 2025 terá os seguintes quesitos: apresentação; qualidade rítmica; desenvoltura e simpatia. A alteração na data foi publicada na edição de hoje, dia 14, do DIOCORUMBÁ.

Inicialmente, o Concurso da Corte de Momo do Carnaval 2025 estava previsto para acontecer hoje, sábado, 15 de fevereiro.

Com informações da Prefeitura de Corumbá

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.