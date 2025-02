Corredora morre atropelada por estudante de medicina na MS-010

Na manhã deste sábado (15), uma corredora, identificada como Danielle Oliveira, de 41 anos morreu ao ser atropelada por motorista visivelmente embriagado em Campo Grande. O homem que conduzia o carro é um estudante de medicina de 22 anos

A atleta corria com um grupo de corredores na MS-010 e estavam próximos da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) quando o veículo se aproximou e atropelou a corredora.

O socorro foi acionado, mas Danielle morreu no local. O motorista foi preso em flagrante e durante abordagem, policais sentiram forte odor de álcool e latas de cerveja foram encontradas no veículo.

O caso foi registrado na Depac/Cepol como ‘homicídio culposo na direção de veículos automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência’.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.