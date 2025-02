Farmácia Popular beneficiou mais de 24 milhões de brasileiros em 2024, maior número da série histórica

A partir de agora, todos os 41 medicamentos e insumos – como fraldas geriátricas – são 100% gratuitos para todos os brasileiros. Medida amplia ainda mais a assistência farmacêutica no país

O programa Farmácia Popular agora oferece, de forma 100% gratuita, os 41 itens do catálogo de medicamentos e insumos de saúde. A ampliação representa um marco na política de acesso a medicamentos no Brasil. Em 2024, o programa alcançou o maior número de beneficiários desde 2006, ultrapassando 24 milhões de pessoas atendidas. O anúncio da ampliação da gratuidade de todos os insumos e para todos os brasileiros, foi feito pela ministra Nísia Trindade nesta quinta-feira (13), último dia do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília.

“Estamos fortalecendo o compromisso que este governo assumiu com a dignidade e o bem-estar da nossa população, especialmente as pessoas que vivem em regiões de maior vulnerabilidade social. Garantir acesso gratuito a medicamentos essenciais é uma resposta concreta às necessidades do povo brasileiro. Saúde não pode ser um privilégio, é um direito”, destacou a ministra Nísia.

A partir de agora, todos os brasileiros têm acesso gratuito a medicamentos para doenças como asma, diabetes, hipertensão, osteoporose, parkinson, glaucoma e anticoncepcionais, além de fraldas geriátricas para idosos e pessoas com deficiência. Pelo menos 1 milhão de pessoas, principalmente idosos, que antes pagavam coparticipação em alguns insumos, mas agora vão retirar tudo gratuitamente, serão imediatamente beneficiadas. Além das fraldas geriátricas, que passam a ser fornecidas de graça para o público elegível, a Dapagliflozina – medicamento utilizado no tratamento da diabetes associada à doença cardiovascular – também será ofertada sem custo.

A ministra destacou a relevância da medida diante do envelhecimento da população e das demandas crescentes por cuidados continuados. “As fraldas geriátricas, por exemplo, que agora são fornecidas gratuitamente, garantem uma economia de até R$ 270 mensais para idosos e pessoas com deficiência. Isso significa mais dignidade para quem mais precisa”, afirmou a ministra Nísia, complementando que a dapagliflozina, por sua vez, representa uma economia de cerca de R$ 190 por mês para as famílias.

Segundo a ministra, a ampliação do programa representa um símbolo do fortalecimento do SUS e do compromisso com o acesso universal à saúde. “O SUS é patrimônio do povo brasileiro. Expandir o Farmácia Popular é assegurar que a saúde chegue a todos, sem barreiras financeiras. Essa conquista é fruto de um esforço coletivo, de diálogo com estados e municípios, e de um olhar atento para as necessidades da nossa população”, afirmou a Nísia nesta quinta (13).

Confira a lista completa dos 41 itens agora gratuitos no Farmácia Popular

Asma

Brometo de ipratrópio 0,02mg

Brometo de ipratrópio 0,25mg

Dipropionato de beclometasona 200mcg

Dipropionato de beclometasona 250mcg

Dipropionato de beclometasona 50mcg

Sulfato de salbutamol 100mcg

Sulfato de salbutamol 5mg

Diabetes

Cloridrato de metformina 500mg

Cloridrato de metformina 500mg – ação prolongada

Cloridrato de metformina 850mg

Glibenclamida 5mg

Insulina humana regular 100ui/ml

Insulina humana 100ui/ml

Hipertensão

Atenolol 25mg

Besilato de anlodipino 5mg

Captopril 25mg

Cloridrato de propranolol 40mg

Hidroclorotiazida 25mg

Losartana potássica 50mg

Maleato de enalapril 10mg

Espironolactona 25mg

Furosemida 40mg

Succinato de metoprolol 25mg

Anticoncepção

Acetato de medroxiprogesterona 150mg

Etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg

Noretisterona 0,35mg

Valerato de estradiol 5mg + enantato de noretisterona 50mg

Osteoporose

Alendronato de sódio 70mg

Dislipidemia

Sinvastatina 10mg

Sinvastatina 20mg

Sinvastatina 40mg

Doença de Parkinson

Carbidopa 25mg + levodopa 250mg

Cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg

Glaucoma

Maleato de timolol 2,5mg

Maleato de timolol 5mg

Rinite

Budesonida 32mcg

Budesonida 50mcg

Dipropionato de beclometasona 50mcg/dose

Diabetes mellitus + doença cardiovascular

Dapagliflozina 10mg

Incontinência

Fralda geriátrica

Com informações da Agência Gov.

