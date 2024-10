Concurso Beleza Negra está com inscrições abertas

Programação prevê ainda apresentações artísticas e culturais

Campo Grande vai receber no dia 9 de novembro a 17ª edição do Concurso Beleza Negra. Realizado desde 2008, o evento visa valorizar a beleza, autoestima e a cultura afro na capital. Além do desfile que vai eleger os mais belos negros, a programação prevê ainda apresentações artísticas e culturais, sempre com foco no afro.

De acordo com o idealizador e organizador do concurso, Rudy Nolasco, o concurso já revelou grandes talentos do mundo da moda. “Nós trabalhamos a autoestima de mulheres, homens e adolescentes negros, valorizamos a cultura e a estética afro-brasileira, destacando a beleza negra, o orgulho e a valorização de ser negro, além de criar oportunidade social e profissional para eles”, revela o produtor.

Ainda de acordo com o organizador, o concurso busca valorizar a beleza e desenvoltura dos candidatos e já auxiliou no desenvolvimento profissional, social e cultural de muitos participantes, além de interagir com as comunidades de bairros, através das lideranças das associações e escolas. “É um evento de grande destaque e de inclusão social. A gente tem uma ligação com os bairros, divulgamos o trabalho realizado e temos um número cada vez maior de participantes, o que nos deixa muito felizes e realizados”, completa Nolasco.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/x4FVNawKfKpE3pjb9 ou direto no site www.belezanegracampogrande.blogspot.com, onde podem ser encontrados vídeos e fotos dos candidatos, além de notícias relacionadas com o universo afro. Os ensaios serão nos dias 20 e 27/10 e 03/11 no SISTA/MS das 14 às 18 horas.

O evento acontece no dia 9 de novembro, a partir das 19h no Sindicato dos Trabalhadores em Educação Fundação UFMS e IFMS, SISTA, na Rua Portuguesa, 331, Vila Maciel. A entrada será dois kg de alimentos não perecíveis e uma roupa, que serão doadas. Para mais informações entrar em contato com o organizador pelo Facebook Rudy Nolasco, telefone 67 99221-8938 ou e-mail: [email protected].

Por Marcelo Rezende

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais