Após um mês fechado, Morro do Ernesto reabre para visitante na Capital

O Morro do Ernesto, um dos principais destinos turísticos de Campo Grande, reabrirá para o público neste fim de semana, no sábado (19) e domingo (20), após ficar mais de um mês fechado. A suspensão temporária das visitas foi devido à estiagem prolongada e à baixa umidade do ar na Capital e em todo o Estado.

O local fechou no dia 14 de setembro, quando o anúncio foi feito por meio das redes sociais do Morro do Ernesto. A medida foi tomada para garantir a segurança dos visitantes e prevenir possíveis incêndios, comuns durante períodos de seca intensa.

O Morro do Ernesto fica localizado na Fazenda Córrego Limpo, na região do Inferninho, é um dos destinos mais procurados para a observação do pôr do sol em Mato Grosso do Sul.

A atração, situada a 20 km de Campo Grande, na saída para Rochedo pela MS-080 (Anel Viário de Campo Grande), é conhecida por suas trilhas, cachoeiras e vistas panorâmicas.

Durante o período de fechamento, a administração enfatizou que a decisão tinha por objetivo proteger a saúde e a segurança dos frequentadores.

Seca severa

Mato Grosso do Sul tem enfrentado uma seca severa. Para se ter uma noção, o nível do rio Paraguai, o principal da bacia do Pantanal, atingiu o menor nível em 124 anos, chegando a 62 centímetros negativos no município de Ladário, conforme dados do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

