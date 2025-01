Espetáculo Férias Brincantes estimula a criatividade de bebês e crianças

Ateliê Ramona Rodrigues recebe Edu Brincante e Caramuja para uma fusão de teatro, música e diversão

O Ateliê Ramona Rodrigues, referência no cenário cultural de Campo Grande (MS), abre suas portas para uma programação especial nas férias de janeiro, com uma proposta que promete encantar bebês, crianças pequenas e suas famílias. Nos dias 18 e 19 de janeiro, a partir das 16h, os artistas Edu Brincante e Caramuja estarão à frente de uma sessão única de histórias e brincadeiras, misturando arte, música e interação com o público.

O espetáculo é uma verdadeira celebração da Cultura da Infância, um campo de pesquisa e atuação que busca reconhecer a infância como um período pleno de criatividade e protagonismo. Edu Brincante e Caramuja, artistas e pesquisadores da Cultura da Infância, são artistas da infância com mais de 20 anos de experiência. A proposta de unir teatro, música e brincadeiras, com foco na primeira infância, surge da pesquisa desenvolvida por eles no campo do teatro para bebês e da cultura popular.

A apresentação é um convite para que bebês a partir de 1 ano, crianças pequenas e suas famílias vivenciem momentos de encantamento, imaginação e felicidade. O foco do espetáculo, é criar um repertório “miúdo”, adequado à faixa etária. As histórias, curtas e cativantes, são acompanhadas de gestos e canções, e há momentos em que os bonecos entram em cena para dar vida aos personagens.

Produção

O espetáculo do próximo final de semana, promete ser um momento de muita alegria e interação. Eduardo Alcântara, Idealizador da peça, explicou para a reportagem que a proposta é criar um ambiente em que as famílias não sejam apenas espectadoras, mas também participantes ativas da performance.

“A apresentação é muito interativa, do começo ao fim. Os adultos não ficam apenas assistindo, mas também participam. A ideia é que todo mundo entre na roda e brinque. Isso é muito especial, especialmente em um mundo tão acelerado como o nosso, em que as pessoas estão sempre correndo contra o tempo”, afirma o artista.

O processo de preparação para esse tipo de espetáculo, de acordo com o artista, começa muito antes de subir ao palco. Esse processo ajuda a quebrar qualquer resistência e cria um ambiente seguro e acolhedor para os pequenos, que podem se sentir à vontade para explorar o espaço e interagir com os artistas e os outros participantes.

“Quando trabalhamos com bebês, a questão de se conectar com eles é essencial. Sabemos que os bebês têm uma grande afinidade com a música, o movimento e os gestos. Então, começamos o espetáculo com um aquecimento, onde brincamos com as mãos, dançamos e estimulamos a imaginação”, diz Edu.

A interatividade é um dos pilares da apresentação, que será conduzida com músicas, bonecos e histórias do imaginário popular brasileiro e da literatura infantil. Edu menciona algumas das histórias que serão apresentadas, como “A Pombinha Branca”, “A Linda Rosa Juvenil” e “O Gato Xadrez”. Essas histórias fazem parte do repertório da Trupe, mas não são contadas de forma convencional. Elas são acompanhadas de músicas e brincadeiras, criando um ambiente de encantamento e interação desde o primeiro momento.

“Trabalhamos com várias micro-histórias que as crianças podem acompanhar e interagir. Há músicas que contam histórias, e histórias que têm músicas, e esse mix de linguagens é uma das características da nossa apresentação”, explica. Para Edu, é fundamental que os bebês e crianças pequenas tenham acesso a conteúdos ricos e variados desde cedo, pois isso contribui para o desenvolvimento de suas percepções sensoriais e emocionais.

Bebês também gostam de arte

No passado, bebês e crianças pequenas eram frequentemente excluídos da cultura e da arte, pois se acreditava que não tinham capacidade de compreender ou aprender. Essa visão ultrapassada foi superada. Hoje, em todo o Brasil, um movimento crescente de artistas está dedicado à arte para a primeira infância. “As crianças dessa faixa etária são extremamente potentes e criativas, explorando o mundo com seus cinco sentidos o tempo todo”, afirma Edu. Ele também ressalta que a arte e a cultura oferecem um vasto repertório de possibilidades que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento dessas crianças.

Edu também menciona que, devido a essa conexão cuidadosa com o público infantil, raramente há choro durante suas apresentações. Além disso, a experiência vai além da diversão imediata. Eventos como esse cria memórias afetivas entre as famílias durante a apresentação.

“Raramente vemos crianças chorando em nossos espetáculos, porque começamos a interação de uma maneira muito suave e gradual. Criamos um ambiente seguro, onde todos se sentem acolhidos. Trabalhamos com muito respeito, buscando que os bebês e as crianças se sintam sempre confortáveis e bem cuidados”, diz ele.

Através da brincadeira, as crianças exploram o mundo ao seu redor, conhecendo a si mesmas, aos outros e se conectando com o universo cultural brasileiro. O trabalho de Edu Brincante e Caramuja tem o objetivo de apresentar a cultura brasileira desde muito cedo, permitindo que os pequenos, de forma gradual, se aproximem do legado cultural do país. O foco, no entanto, não está no entendimento imediato, mas na vivência e no acesso à arte e cultura, reconhecendo que esse contato é um direito fundamental de todo ser humano.

“A brincadeira, o ouvir histórias, cantar e dançar, auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora, da linguagem e da socialização. Conforme o crescimento das crianças, elas vão entendendo melhor, mas o foco principal, inicialmente, não é o entendimento completo. O objetivo para essa faixa etária é, de fato, vivenciar as experiências de forma presente, oportunizando o acesso à arte e à cultura desde cedo, pois isso é um direito fundamental de todo ser humano”, destaca Edu.

Próximos passos

Além da programação já anunciada, Edu revela que para este ano está planejando o lançamento de um novo projeto: A Fantástica Bebeteca do Edu Brincante. Trata-se de uma proposta itinerante que visa incentivar a leitura na primeira infância. O projeto será levado para escolas, espaços culturais e diversos locais da cidade, com o objetivo de promover atividades lúdicas e interativas relacionadas à leitura.

“Estou com um acervo muito interessante de livros e brinquedos que estimulam a interação, e quero utilizar esses materiais para criar vivências de mediação de leitura. os livros escolhidos são especialmente voltados para o público infantil, oferecendo muitas possibilidades de exploração através do brincar. O projeto será uma forma de aproximar as crianças da leitura de maneira divertida e envolvente, estimulando o desenvolvimento desde os primeiros anos de vida””, conclui o artista.

Além da apresentação de janeiro, a Trupe Teatro de Brincar tem outros projetos em andamento. Entre eles, destaca-se o “Bailinho Era Uma Vez”, que será realizado em fevereiro e promete divertir ainda mais bebês e crianças pequenas com sua temática carnavalesca.

Serviço: Férias Brincantes com Edu Brincante e Caramuja irão acontecer nos dias 18 e 19 de janeiro, às 16h . Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos por R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia), e as informações sobre vendas podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 98154-1699. O Ateliê Ramona Rodrigues fica na Rua 14 de Julho, 1431, casa 3, no centro de Campo Grande/MS.

Amanda Ferreira