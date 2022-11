Comemorações de Santa Luzia começam em novembro

A tradicional festa de Santa Luzia neste ano na Capital, que está em sua 53ª edição, será comemorada presencialmente neste ano e traz novidades como a vinda do padre Antônio Maria no dia 27 de novembro, quando acontece a abertura oficial das comemorações da Santa da visão.

No domingo (27), a festa começa às 15h e contará com uma quermesse, terço, missa e o show do padre Antônio Maria que acontecerá depois da missa durante a quermesse.

“A festa é uma expectativa grande, porque é o momento das pessoas se encontrarem e confraternizaram. Devotos vindos para agradecer porque mesmo em um mundo cheio de tantas dificuldades as pessoas mantêm a fé. Esperamos muita gente que chegue à paróquia neste período para cumprir as promessas. São mais de 150 pessoas envolvidas na festa que encerra no dia 13 de dezembro”, afirmou o padre Cleber Brugnago Rosa.

O dia de Santa Luzia é 13 de dezembro, mas devido às agendas do padre convidado o evento abre com uma série de festividades agora no final de novembro.

Em dezembro as celebrações serão nos dias: 10 quando é o show de prêmios que irá dar R$15 mil reais em prêmios e a cartela custará R$15 reais, no dia 11 acontece o churrasco que o convite é de R$40 reais no dia 12 será o dia do Trido de Santa Luzia, Alvorada Festiva, Almoço e jantar.

E no dia 13, o dia da Santa haverá de noite uma procissão e o padre dará a bençãos dos olhos.

Interessados nos convites e ingressos, o padre pede por favor, para entrarem em contato com a secretaria da paróquia ou nos telefones: 67 3023-6966 ou whatsapp 67 9986-53841.

A paróquia fica no bairro Santa Luzia. na rua Santa Madalena 296.

Santa Luzia

Em 13 de dezembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Luzia, a Santa protetora dos olhos. Luzia nasceu por volta do ano 290 d.C. em Siracusa, Sicília, na Itália, por volta do século III. A biografia da Santa narra que ela nasceu em uma família de origem rica, que a ensinou os valores cristãos.

O pai de Luzia, que talvez se chamasse Lúcio, morreu quando ela era muito pequena, assim foi criada pela mãe, Eutíquia, da qual conheceu a verdade do cristianismo e a mensagem de amor de Jesus Cristo. Foi por intermédio da mãe que Luzia conheceu as histórias dos primeiros cristãos, o martírio deles por amor a Jesus e, assim crescendo, decidiu consagrar-se, unindo-se ao Cristo como uma esposa, com voto de viver integralmente a virgindade perpétua.

Entretanto, sua história conta que antes de traçar o caminho definitivo para a santidade, Santa Luzia passou por grandes provações e tribulações. Foi prometida em casamento a um jovem pagão, foi acusada injustamente por não querer se casar, insistiu em sua vocação religiosa, vendeu todos os seus bem para dar aos mais pobres, foi perseguida pelas autoridades de sua época, sendo condenada à morte por não negar a sua fé. Santa Luzia foi decapitada em 13 de dezembro do ano 303. Conta-se a história que antes da sentença final, teriam arrancado os seus olhos. Desde então, Santa Luzia foi reconhecida pela Igreja por seu testemunho de fé e entrega total aos planos de Deus, tendo defendido até os seus últimos dias, o amor e à fidelidade da sua vocação cristã.