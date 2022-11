Após dois anos de reforma banco de leite da Santa Casa é

Após 27 meses de intensas obras de reforma, o Banco de Leite Humano, Irmã Maria José Machado será entregue oficialmente para uso da população da Capital. A solenidade de inauguração está marcada para às 10h30 da manhã de segunda-feira (7) e acontece no terceiro andar da instituição.

O Banco, inaugurado há 18 anos, teve alterações e adequações desde a recepção, registro e triagem de doadoras, sala de paramentação com lavabo para doadoras, sala de coleta com sete poltronas, sala para nutrição, consultório médico, Depósito de Material de Limpeza (DML), área de recepção de coleta externa, e sala de paramentação para a equipe.Também foram renovados o sanitário de funcionários, a sala de processamento, a sala de higienização, o laboratório de controle de qualidade, a guarda de leite pasteurizado e a sala de porcionamento e distribuição do leite humano.

Os valores pactuados para a execução da obra, conforme plataforma +Brasil, foram de R$ 250.000,00 pela União/Ministério da Saúde e R$ 190.000,00 de contrapartida do hospital.

“Não existe fórmula artificial que se assemelhe ao leite materno, então, investir no crescimento do Banco de Leite é investir no crescimento do país e no futuro de nosso povo, garantindo assim que nossas taxas de mortalidade neonatal continuem baixas, principalmente para os bebês que, por variados motivos, não teriam acesso ao leite humano”, afirma o presidente da Santa Casa, Heitor Rodrigues Freire.

Banco de Leite Humano Irmã Maria José Machado

Com uma equipe composta atualmente por diversos funcionários, sendo uma médica, uma nutricionista, uma farmacêutica/bioquímica e seis atendentes, o serviço conta ainda com o apoio de um militar bombeiro voluntário que auxilia na coleta externa. Vale ressaltar que BLH dispõe atualmente de 50 doadoras ativas que ajudam a manter o estoque mensal, com um veículo exclusivo para a coleta. O foco é a qualidade e o compromisso com o atendimento de excelência.

Em outubro de 2022 foram realizados 1.006 atendimentos nas enfermarias do alojamento conjunto na Maternidade, local que abriga parte das lactantes e parturientes, sendo 496 na sala de extração e 189 nas visitas externas. Destes atendimentos o saldo positivo foi de 127 litros de leite materno coletados durante o mês, beneficiando assim 52 bebês prematuros.