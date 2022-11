Confiança do empresário da Capital continua a subir em outubro

Dados do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostram que a confiança do empresário de Campo Grande voltou a registrar alta no mês de outubro. O índice alcançou 142,5 pontos, ante os 137,4 pontos de setembro, um crescimento de 3,7%.

Em relação ao mês de outubro de 2021, quando era de 122,1, a variação é ainda mais positiva: 16,8%. Segundo a pesquisa, para 48,2% dos empresários ouvidos a condição atual da economia brasileira melhorou um pouco e para 60,4%, as condições atuais do setor melhoraram um pouco.

Sobre a expectativa para a economia brasileira, 52,1% acreditam que vai melhorar muito e 39,6%, que vai melhorar um pouco. Já em relação à expectativa de contratação de funcionários, a maioria (74,7%) pretende aumentar um pouco e 18,1% devem aumentar muito.

Em outubro, os três componentes do Icec subiram, com destaque para o Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (171,5%), que registrou a maior variação, seguido pelo Índice de Condições Atuais do Empresário do Comércio (130,9%), e com a menor variação, o Índice de Investimento do Empresário do Comércio (125,1%).

“Percebemos um aumento no interesse do empresário pela contratação de funcionários e isso se deve à proximidade das festas de fim ano, em que tradicionalmente o comércio contrata mão de obra temporária para auxiliar nas vendas do período. Um momento importante para o trabalhador aproveitar a oportunidade e conquistar, quem sabe, uma vaga definitiva”, diz a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira.

A coleta dos dados é realizada sempre nos últimos dez dias do mês imediatamente anterior ao da divulgação da pesquisa. Assim, os dados do Icec de outubro/2022 foram coletados nos últimos dez dias do mês de setembro/2022.

