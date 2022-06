Show do Almir Sater será atração na Festa Junina de Dourados

A 43° Festa Junina de Dourados começa na próxima semana e tem na programação shows da dupla Henrique e Diego e do Almir Sater. A dupla sertaneja irá se apresentar no 1º dia da festa, na quinta-feira (30).

Como principal atração do evento, Sater irá se apresentar na próxima-feira (1º). O cantor, compositor, e ator, está no papel do condutor de chalana Eugênio, no remake da novela Pantanal, na TV Globo.

Os shows principais serão patrocinados pela Fundação de Cultura do Estado. A programação conta ainda com shows de artistas locais, concurso de quadrilhas, apresentações culturais e barracas de comidas típicas.

A expectativa que a festa bata o recorde de público e supere a média dos últimos anos. Mais de 9 mil pessoa são esperadas nos dias do evento.

Serviço: Este ano o evento será realizado no estacionamento do Centro de Convenções, localizado na avenida Guaicurus, 2030 – Novo Parque Alvorada.