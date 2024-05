Família de adolescente faz almoço beneficente para arrecadar R$ 70 mil para cirurgia

Menina de 13 anos sofre de problema grave de escoliose e plano de saúde não cobre gastos

Neste domingo (02) o Clube Estoril será palco de muita música e solidariedade, com um almoço beneficente com doze horas de apresentações musicais ao vivo, pratos como bobó de galinha e macarronada servidos até às 16h e sorteios de diversos brindes, doados em prol da campanha “Todos pela Julinha”.

Com apenas 13 anos, Júlia Pinheiro, a Julinha, enfrenta um grave problema de saúde, a escoliose idiopática, que provoca dores severas e a impede de levar uma vida completamente normal. A doença já se encontra em grau avançado, com indicativo cirúrgico, porém, o plano de saúde não cobre todos os custos da cirurgia.

A ação está sendo organizada pelo cantor e tio da menina, Walber Guimarães. “Como sou músico consegui reunir alguns amigos para o almoço, e eles irão doar os cachês. Na última vez que a Julia foi no médico, descobrimos que a escoliose dela está em grau 56, o que significa que ela já pode afetar os órgãos. O médico indicou que ela não pode nem pegar uma gripe, porque seria muito prejudicial para os pulmões dela, que estão começando a ser afetados pela escoliose”, contou Guimarães ao jornal O Estado. A jovem já está com a recomendação médica para cirurgia, com urgência.

Segundo ele, os pais da jovem possuem plano de saúde, porém, o plano não cobre os gastos completos, que ficam em torno de R$ 370 mil reais. “O plano irá cobrir os R$ 300 mil, graças a Deus, mas ainda faltam R$ 70 mil, além dos custos adicionais como hospedagem dos pais, que irão acompanhar a Julinha na cirurgia, que ficará em São Paulo por pelo menos 30 dias, contando com cirurgia e pós-operatório”.

Tudo começou com um desalinho na postura da menina, mas foi o suficiente para chamar a atenção do pediatra da família, Silvino de Jesus Canale Gamarra, que orientou a busca por um especialista. Após passarem por cinco médicos, a família de Júlia consegui chegar até Luciano Muller, médico especialista em coluna e em escoliose na adolescência, em São Paulo. Com a constatação da gravidade, o especialista indicou a cirurgia, que está marcada para o dia seis de junho.

Porém, mesmo com a rotina de exercícios para fortalecer a musculatura, Julia ainda sente dores pela condição. “Ela sente tanta dor em alguns momentos que precisa tomar Tramal [forte analgésico que age no sistema nervoso central, nas células nervosas específicas da medula espinhal e cérebro], muita dor nas pernas, bacia e costas. Em alguns dias ela consegue ir na escola, mas precisa levar um colchonete para poder descansar, o que aumenta os casos de bullying contra ela. Já teve outros alunos que a chamaram de ‘menininha torta’”, relata o tio da menina.

O que é

Conforme o portal ‘Escoliose Brasil’, a escoliose idiopática é uma deformidade tridimensional na coluna, caracterizada pela inclinação lateral e rotação axial das vértebras, com angulações maiores que 10 graus. Em uma radiografia, a curvatura da coluna pode parecer como a letra ‘C’ ou ‘S’, o significa alterações posturais e ossos ligeiramente desiguais.

De acordo com o ângulo formado, é possível verificar a gravidade da escoliose, conforme os graus: 10 de 20 graus (leve); 20 a 40 graus (moderada); mais de 40 graus (acentuada).

Para ser considerada escoliose, a curvatura mínima é de 10 graus. A grande maioria dos casos de escoliose idiopática é abaixo de 20 graus. São curvaturas leves, às vezes, imperceptíveis. De 20 a 40 graus, são curvaturas moderadas. Acima disso, passa a ter indicação cirúrgica relativa entre 40 e 50 graus, já sendo de indicação absoluta para curvatura maior de 50 graus.

Segundo a especialista em coluna e RPG (Reeducação Postural Global), dr. Renata Bento a escoliose idiopática é comum nos mais jovens, principalmente em crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 16 anos. “Os jovens de hoje, devido a falta de atividade física, por ficarem muito tempo em frente a telas, celulares, a forma como carregam as mochilas escolares em um ombro só, tudo propicia que a curvatura da coluna aumente. O grau da Julia é elevado, tendo que fazer cirurgia para correção, pois a curvatura pode lateralizar e comprimir os orgãos”, explicou a especialista.

Serviço:

Estão confirmados os músicos Paulinho Manassês, Banda Alziras. Lennon Macedo, Rafinha Santos, Santhiago, Dinei Silva, Patty Araújo, Control A, Magron Escobar, José Victor, Mc Negão, Rolfe, Leandro & Galeano, Fábio Catanante e Júlio Cavancalte. Serão 12 horas de festas, e os ingressos estão R$ 50,00, por meio do WhatsApp (67) 99299-4662, sendo preciso levar pratos e talheres. O Clube Estoril fica na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista.

Por Carolina Rampi

