Campo-grandense desfila na São Paulo Fashion Week

Quando o assunto é moda, a SPFW (São Paulo Fashion Week) não só é um o evento que marca a maior semana de moda da América Latina, como também é uma das passarelas mais concorridas do mundo. Em sua 56ª edição, que ocorreu de 8 a 12 de novembro, além de reunir 38 marcas nacionais, a jovem campo-grandense Leila Yallouz, de 20 anos, integrou o time de modelos do evento icônico.

Leila iniciou sua jornada há aproximadamente cinco anos, com 14 para 15 anos. Inicialmente, envolveu-se na área da beleza, anteriormente conhecida como modelo de maquiagem e hoje referida como modelo beauty. Após muito networking, envio de mensagens pelo Instagram e se disponibilizando para oportunidades, a modelo recebeu variados tipos de devolutivas: agradecimentos, falta de resposta e, por vezes, oportunidades. Oportunidades que, conforme comenta Leila, encaminharam a modelo até a sua estreia no SPFW.

“Após um período fazendo o famoso ‘pé de meia’ em Campo Grande, em outubro eu consegui me mudar para São Paulo. A partir disso, foi castings atrás de castings, porque além da temporada de São Paulo Fashion Week, tem muitos outros eventos de moda, como a Casa de Criadores, por exemplo. Enfim, assim começou a surgir algumas oportunidades. Mas, sobre a transição do mercado de Campo Grande para São Paulo, é uma diferença absurda. O mercado de trabalho em Campo Grande é paralelo de todos os outros mercados de moda. Porque em Campo Grande a gente não trabalha por agência, a gente trabalha muito por networking, o ‘boca a boca’ e muita indicação. Em São Paulo, isso até rola, mas a carreira profissional está muito mais nessa comunicação do contratante com a agência e, posteriormente, a agência com o modelo. Isso é muito mais forte aqui”, explica.

Destaque da moda

A SPFW é o evento mais importante da moda do Brasil, além disso, ela está entre as cinco maiores semanas de moda mundo, atrás apenas das fashion weeks de Paris, Milão, Londres e Nova York. Fundado em 1995, o evento, que completa quase três décadas, é repleto de momentos marcantes. A semana da moda mais cobiçada do Brasil também é conhecida por trazer à luz supermodelos que, em dias atuais, são referências no cenário da moda mundial, como Gisele Bündchen, Adriana Lima, entre tantas outras. Segundo Leila, estreiar na 56ª edição do evento foi um momento intenso e inesquecível.

“Essa foi a experiência mais marcante que me aconteceu, pisar na passarela do São Paulo Fashion Week e ver aquela luzona, isso é a única coisa que consegui enxergar, porque é muito forte. E aí entrar no camarim e esperar. A gente espera muito, e fica esperando. De repente, do nada, fica uma correria, faz cabelo, faz maquiagem e espera novamente. Começa a ficar super rápido mais uma vez, e você tem que fazer prova de roupa, ou reajuste… aí você para e espera. É assim que acontece, em picos de adrenalina, e por mais que acontecesse também em eventos de Campo Grande, aqui, em São Paulo, é mais intenso, digamos assim”, disse.

Conquistas e expectativas

Além de lançar supermodelos, a SPFW revolucionou o mercado da moda no Brasil. Após ser palco para coleções internacionais de marcas como Dolce & Gabbana, Alexander McQueen e Vivienne Westwood, foi após a repercussão que o evento causou que outras marcas de status endeusados na história da moda, como Chanel, Versace e Gucci começaram a abrir lojas no Brasil, em meados de 1999 e 2000. Além de divulgar o trabalho dos estilistas e modelos nacionais, o evento é uma vitrine sobre a produção da moda brasileira, que repercute em grandes veículos jornalísticos internacionais, como “Vogue” e “Cosmopolitan”. Leila, além de estrear na SPFW, por consequência também marcou presença em matérias da revista “Elle”, “Vogue” e “Marie Claire”, com a coleção do estilista Walério Araujo e de Weider Silveiro. Weider Silveiro, um estilista do Piauí, está introduzindo na moda global temas tipicamente regionais do Nordeste, como o fuxico e tapeçaria com amarrações de tiras de malhas, trabalhos que já integravam parte do conjunto de técnicas manuais populares, mas que, em dias atuais, são consideradas um designer de luxo nas passarelas.

Enquanto isso, Walério Araújo, natural de Pernambuco, explorou inicialmente a astrologia e os simbolismos dos horóscopos para ornamentar seu trabalho de maneira lúdica. Ele também se inspirou na estética dos mangás, histórias em quadrinhos e cosplays para criar peças com proporções e formas inesperadas, além de acessórios maximalistas para a cabeça. Entusiasmada com os novos passos da carreira, a modelo compartilha seus planos para o futuro.

“Meu foco e meta principal residem no âmbito internacional. Ainda não defini o país ou local, pois o mercado é volátil, o que é relevante hoje pode não ser amanhã. Portanto, é crucial ter maturidade para compreender que as oportunidades surgirão no momento oportuno. Tenho, como meta, expandir internacionalmente, e para isso, devo desenvolver outras habilidades que só conseguirei ao trabalhar, ao me esforçar por aqui. Sigo, muito a premissa de que quando nos dedicamos ao que amamos, com empenho e carinho, os resultados aparecem. Estou seguindo esse princípio, confiante de que um trabalho excepcional é o caminho para conquistar o mercado.”

Para acompanhar mais sobre a carreira de Leila, acesse @leilayallouz, no Instagram.

Por – Ana Cavalcante

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.