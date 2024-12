Selton Mello e Matheus Nachtergaele são ovacionados em painel de ‘O Auto da Compadecida 2’ na CCXP 2024

Um ano após mostrarem as primeiras imagens de “O Auto da Compadecida 2” na CCXP 2023, Selton Mello e Matheus Nachtergaele estão de volta no maior evento de cultura pop do mundo neste sábado (7) em um painel totalmente dedicado ao longa. Junto deles, parte do elenco do filme e o diretor Guel Arraes.